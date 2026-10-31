Mỹ giải cơn khát phòng không cho Ukraine: Duyệt bán 500 tên lửa Patriot

Bệ phóng tên lửa phòng không Patriot tại một căn cứ quân sự ở Ba Lan ngày 18-12-2024 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 30-10 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE cho Ukraine, với tổng giá trị ước tính 2,1 tỉ USD.

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev, kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ không trực tiếp tài trợ cho thương vụ này. Thay vào đó, Ukraine sẽ sử dụng nguồn đóng góp từ Canada, Đức và Na Uy, cùng khoản vay hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU), để thanh toán.

Khoản đóng góp của ba nước đồng minh sẽ được chuyển thông qua JUMPSTART, chương trình do Mỹ thiết lập từ năm 2022, cho phép các nước đồng minh và đối tác tài trợ cho Kiev mua vũ khí, dịch vụ và hỗ trợ huấn luyện thông qua cơ chế bán vũ khí quân sự của Washington.

Thương vụ lần này liên quan đến PAC-3 MSE, biến thể tên lửa đánh chặn Patriot tiên tiến nhất đang được sử dụng, có khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo di chuyển ở tốc độ cao.

Việc bổ sung tên lửa Patriot đặc biệt quan trọng đối với Ukraine trong giai đoạn này, khi nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí phòng không.

Theo Đài CNN, kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Kiev đã cạn kiệt từ đầu tháng 10, trong khi Matxcơva liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong video đăng ngày 30-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 17 tên lửa đạn đạo trong đêm, trong đó một số quả đánh trúng cơ sở hạ tầng lọc dầu ở miền trung Ukraine.

Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố thời điểm bàn giao số tên lửa nói trên. Theo Reuters, các thương vụ mua bán vũ khí thường mất nhiều năm để hoàn tất, dù nhu cầu cấp bách của Ukraine có thể giúp đẩy nhanh tiến độ.

Quyết định của Washington được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Ukraine, đặc biệt sau khi ông Trump đạt thỏa thuận về xuất khẩu dầu diesel với Nga và chỉ trích Kiev vì tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Matxcơva.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine đã phải chờ gần một tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp các tên lửa thiết yếu.

Trong khi đó Tập đoàn Lockheed Martin, nhà thầu chính của thương vụ, đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa Patriot giữa lúc kho dự trữ vũ khí của Mỹ chịu áp lực từ cuộc chiến với Iran và nhu cầu quốc tế gia tăng.