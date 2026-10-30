Ukraine dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trước sức ép từ ông Trump

Đám cháy lớn sau cuộc không kích nhằm vào một kho dầu ở St. Petersburg, Nga ngày 18-10 - Ảnh: AFP

Tờ Wall Street Journal ngày 29-10 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ đợt tạm dừng không chính thức của Ukraine bắt đầu từ tuần trước và dự kiến kéo dài cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, thậm chí kéo dài đến giữa và cuối tháng 11.

Theo tờ báo Mỹ, lệnh tạm dừng đặc biệt áp dụng cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu.

Giới phân tích nhận định động thái này báo hiệu sự thay đổi về cách tiếp cận của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, trước sức ép ngày càng lớn từ Washington.

Việc tạm dừng diễn ra trong bối cảnh Nga đang triển khai các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của Ukraine.

Theo diễn biến mới nhất, các quan chức Kiev cho biết cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Nga hôm 29-10 đã đánh trúng một sân ga đông đúc ở thành phố Dnipro, Ukraine, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev tối 29-10 (giờ địa phương) đã khiến một người thiệt mạng và làm hư hại nhiều tòa nhà trong khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch tiến hành các đợt tập kích tên lửa đạn đạo mới, đồng thời cho biết cần có phương tiện để đối phó với những cuộc tấn công này.

Ở chiều ngược lại, Thị trưởng Sergey Sobyanin ngày 30-10 (giờ địa phương) thông báo các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 16 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô Matxcơva, theo Hãng tin Tass.

“Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng đã đánh chặn và tiêu diệt 16 máy bay không người lái đang hướng về thủ đô Matxcơva. Các nhân viên ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống”, ông Sergey Sobyanin viết trên ứng dụng Telegram.