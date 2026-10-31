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Ông Trump nói Tehran muốn đàm phán, đáp trả các chỉ trích về cuộc chiến với Iran

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington vẫn còn thời gian thương lượng với Tehran, trong khi Qatar đang nỗ lực thúc đẩy hai bên nối lại đối thoại trực tiếp.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran muốn đàm phán - Ảnh 1.

Ông Trump tuyên bố Iran đang tìm kiếm một thoả thuận với Mỹ - Ảnh: AFP

Theo báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn tiếp tục đàm phán và khẳng định Washington vẫn còn thời gian để theo đuổi tiến trình này.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 30-10 khi được hỏi về các cuộc trao đổi với Tehran, ông Trump nói: "Hiện đang có các cuộc thảo luận, họ muốn đàm phán và vẫn liên tục trao đổi. Thành thật mà nói, chúng ta vẫn còn thời gian".

Ông cho rằng cuộc xung đột với Iran không phải một cuộc chiến thông thường và không gây tốn kém nhiều cho người đóng thuế Mỹ. Theo ông, mọi khoản chi phí đã bỏ ra "đều được bù đắp gấp 10 lần từ Venezuela". 

"Tôi đã chi một khoản tiền lớn để loại bỏ vũ khí hạt nhân và chúng ta đã hoàn thành điều đó", ông tuyên bố.

Còn trong buổi vận động cử tri tại Daytona Beach, bang Florida (Mỹ) cùng ngày 30-10, ông Trump tiếp tục bảo vệ quyết định phát động cuộc xung đột với Iran. 

Trong bài phát biểu kéo dài, ông nhiều lần nhắc đến Tehran, lặp lại tuyên bố đã tiêu diệt hải quân và không quân nước này. 

"Chúng ta sẽ không bao giờ để họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phủ nhận Washington là bên khơi mào chiến sự, cho rằng "đây là cuộc chiến họ đã bắt đầu từ nhiều năm trước" và "Iran đã tuyên chiến với nước Mỹ từ năm 1979". 

Trước những chỉ trích về chi phí năng lượng tăng cao, ông nói lượng dầu qua eo biển Hormuz hiện nhiều hơn so với bảy tháng trước, còn giá xăng đang giảm xuống mức thấp hơn nhiều so với thời các chính quyền Dân chủ tiền nhiệm.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ thời gian qua khá trái chiều. Tuần trước, ông nói Mỹ "có thể sẽ thực hiện thêm một đợt Chiến dịch cuồng nộ (Epic Fury) quy mô nhỏ nữa", song ở một dịp khác, ông lại cho rằng vẫn có cơ hội đạt thỏa thuận "lớn và tích cực".

Về tiến trình đàm phán, trang Axios dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết các nhà trung gian hoà giải Qatar ngày 30-10 đã có cuộc làm việc kéo dài hơn 12 giờ tại Tehran, nhằm tái khởi động đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran, qua đó ngăn nguy cơ xung đột bùng phát sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ. 

"Đã có những tiến triển tích cực. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn nhằm khai thông bế tắc cho một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran", một nguồn tin nêu rõ. 

Doha đang thúc giục Washington và Tehran nhất trí một loạt bước đi có qua có lại, dự kiến triển khai trong vài ngày tới, để đưa hai bên trở lại bàn đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề khác.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran muốn đàm phán - Ảnh 3.Iran nói 3 tàu dầu lớn phát nổ ở Hormuz, tàu không người lái Mỹ bị phá hủy

Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu đã bốc cháy khi đi qua tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz, trong đó một siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Donald Trump Eo biển Hormuz

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