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Ông Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran cảnh báo 'bãi tử địa' chờ quân Mỹ

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chỉ cần 10 phút để tấn công các mục tiêu còn lại ở Iran, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Ông Trump tiết lộ Mỹ còn 2 mục tiêu chưa xử lý ở Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ông Trump: Chỉ cần 10 phút để tấn công các mục tiêu ở Iran

Theo Hãng tin AFP ngày 31-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran vẫn đang "diễn ra tốt đẹp", song ông cũng cho rằng Tehran "không đáng tin cho lắm".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hiện Washington không vội tiến hành các cuộc tấn công mới, bởi quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của Iran.

"Chúng tôi đã phá hủy chương trình hạt nhân của họ. Tôi cho rằng vẫn còn một hoặc hai cơ sở cần xử lý, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó chỉ trong 10 phút", ông Trump nói với các phóng viên tại Florida.

Ông Trump đặc biệt nhắc đến núi Pickaxe, nơi bị nghi là có một tổ hợp hạt nhân ngầm của Iran, đồng thời tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng tấn công địa điểm này.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết ông Trump chưa đưa ra quyết định về việc mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao.

Iran dọa biến chiến trường thành "tử địa"

Trong khi đó, phía Iran liên tiếp đưa ra những cảnh báo cứng rắn trước nguy cơ Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công. 

Ngày 31-10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei yêu cầu các chỉ huy quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động quân sự nhằm vào nước này.

Theo kênh Al Jazeera, mới đây ngày 1-11, Chuẩn tướng Yadollah Javani, phó tư lệnh phụ trách các vấn đề chính trị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng ứng phó.

Theo ông Javani, năng lực quân sự hiện nay cho phép Iran không chỉ phòng thủ mà còn có thể chủ động tấn công, kể cả tiến hành các đòn đánh phủ đầu.

Ông Javani tuyên bố Iran đủ khả năng giáng đòn gây thiệt hại nặng nề cho tàu chiến Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ khu vực nào mà đối phương tìm cách xâm nhập, dù bằng đường không hay đường bộ, đều sẽ trở thành "bãi tử địa".

Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cũng khẳng định chỉ thị của Lãnh tụ tối cao là "mệnh lệnh cuối cùng và có tính ràng buộc".

"Chúng tôi sẽ đáp trả mọi mối đe dọa ngay lập tức và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không bị giới hạn về phạm vi địa lý hay danh sách mục tiêu tấn công", ông Azizi viết trên mạng xã hội X.

Ông Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran cảnh báo 'bãi tử địa' chờ quân Mỹ - Ảnh 3.Iran muốn mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày, chờ Mỹ hành động trước

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và các bên trung gian đã thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày, với điều kiện Mỹ thực hiện một loạt biện pháp trước.

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    Chủ đề: Iran Eo biển Hormuz vũ khí hạt nhân

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