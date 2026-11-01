Iran muốn mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày, chờ Mỹ hành động trước

Tàu thuyền bị kẹt tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran ngày 11-6 - Ảnh: AP

Theo Đài Al Jazeera ngày 31-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ Tehran đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, với thời gian thực hiện được rút ngắn từ 7 xuống còn 2 ngày.

Theo ông Araghchi, kế hoạch được xem xét dựa trên đề xuất ban đầu của Iran, được gọi là "kế hoạch 7 ngày", trong đó Tehran đưa ra các điều kiện để mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuy nhiên phía Qatar đã đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn. Phương án này tiếp tục được hai bên thảo luận trong chuyến thăm Iran của phái đoàn Qatar hôm 31-10.

"Hiện chúng tôi đã đi đến một kế hoạch rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, Mỹ sẽ triển khai một loạt biện pháp. Sang ngày thứ hai, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và hoạt động hàng hải được khôi phục như trước đây", ông Araghchi cho biết.

Theo Hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải qua Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đóng cửa các tuyến đường khác.

Ông khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của Iran "sẽ tạo tiền đề để Tehran và Washington nối lại đàm phán, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng".

Trong một diễn biến liên quan, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 31-10 dẫn lời một quan chức tỉnh Hormozgan cáo buộc Mỹ đã tấn công hai tàu đánh cá gần đảo Qeshm, khu vực eo biển Hormuz. Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công đã khiến một ngư dân bị thương.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Washington được cho là đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới.

Ngày 31-10, Lãnh tụ tối cao Iran cũng đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và không giới hạn về địa lý trước bất kỳ mối đe dọa nào từ đối phương.

