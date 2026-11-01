Iran để ngỏ khả năng rút khỏi Hiệp ước NPT nếu Mỹ tái tấn công

Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại quảng trường Azadi ở Tehran, ngày 2-8 - Ảnh: AFP

“Đến một thời điểm nào đó, họ có thể muốn khơi mào một cuộc chiến. Lúc đó không rõ liệu Iran có tiếp tục ở lại NPT sau bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai hay không.

Nhưng chừng nào còn là một bên tham gia hiệp ước, chúng tôi có 22 quyền lợi”, Thư ký Rezaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Iran.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng Mỹ phải đảm bảo Iran có thể thực thi đầy đủ các quyền lợi theo NPT, trước khi các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này bắt đầu.

“Nếu các bạn muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân, trước tiên chúng tôi sẽ đòi hỏi các quyền lợi của mình. Các bạn phải công nhận các quyền của chúng tôi trước”, ông lưu ý.

Cùng ngày 31-10, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, cảnh báo nếu Tổng thống Donald Trump một lần nữa "tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự khác trong khu vực" thì "ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ lan rộng ra phạm vi địa lý lớn hơn nhiều".

Người phát ngôn quân đội Iran cho hay Tehran đang "liên tục nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu" và "theo dõi chặt chẽ" các động thái của Mỹ trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, ông Trump tối 31-10 (giờ Mỹ) cho biết Iran muốn "đạt được một thỏa thuận" và các cuộc đàm phán đang "tiến triển tốt", theo Đài Al Jazeera.

"Nhưng họ không đáng tin cậy cho lắm. Họ đồng ý một thỏa thuận, rồi sau đó lại nuốt lời. Họ muốn chốt thỏa thuận và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu họ có làm vậy hay không", nhà lãnh đạo Mỹ nói với truyền thông.

Khi được hỏi liệu ông có ra lệnh thực hiện các đợt không kích mới vào Iran hay không, Tổng thống Trump đáp: "Giả sử tôi có làm vậy đi, liệu tôi có nói cho các bạn biết không? Tôi không thể nói cho các bạn được".