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Iran tuyên bố khép lại đàm phán hạt nhân, vùng Vịnh gấp rút 'cứu vãn tình thế'

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 1-11, Phó chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad tuyên bố Tehran không có ý định thương lượng về chương trình hạt nhân của mình dưới bất kỳ hình thức hay áp lực nào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran: Cánh cửa đàm phán hạt nhân với Mỹ đã khép lại - Ảnh 1.

Bức chân dung lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và các quan chức tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

“Cánh cửa đàm phán với các đối thủ của chúng tôi giờ đây đã khép lại vì họ không có gì mới để đưa ra bàn đàm phán”, ông Ali Nikzad phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội Iran.

Phó chủ tịch Quốc hội Iran Nikzad cho biết Iran đã cho các đối thủ đủ cơ hội để thương lượng, nhưng chỉ nhận lại “sự vi phạm cam kết lặp đi lặp lại” và những gì ông gọi là “các cuộc tấn công bất hợp pháp vào những cơ sở hạt nhân hòa bình”, theo Đài Al Jazeera.

Theo ông, sự kiên cường của Iran, cùng sức mạnh và ý chí của quân đội nước này đã “buộc Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với bức tường thực tế phũ phàng”.

“Họ phải chấp nhận rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Chính người Mỹ, chứ không phải dân tộc Iran, mới là bên cuối cùng phải đầu hàng trong cuộc xung đột này”, ông nói thêm.

Tuyên bố của Phó chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ ngày 31-10 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran đang gặp bế tắc.

Trước đó, ông Trump đã có cuộc họp tại Nhà Trắng với các chỉ huy quân sự cấp cao nhằm rà soát các chiến dịch tiềm năng ở Trung Đông.

Theo một nguồn thạo tin, Tổng thống Trump đang cân nhắc một trong hai phương án: đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khôi phục các đợt không kích.

Vùng Vịnh khẩn trương thúc đẩy thỏa thuận Mỹ - Iran

Liên quan đến tình hình đàm phán Mỹ - Iran, tờ Washington Post ngày 31-10 đưa tin các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích mới từ Mỹ vào Iran, cũng như những đòn trả đũa tiếp theo của Tehran trong khu vực.

Cuối tuần này, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã tới thủ đô Tehran và có hơn 12 giờ thảo luận với giới chức Iran. Một nguồn tin mô tả đây là “nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran”.

Bên cạnh đó, bên trung gian cũng liên lạc thường xuyên với phía Mỹ để truyền đạt thông điệp của chính quyền Tổng thống Trump.

“Hai ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với diễn biến tiếp theo của tình hình”, một quan chức Iran nói với Washington Post.

Iran tuyên bố khép lại đàm phán hạt nhân, vùng Vịnh gấp rút 'cứu vãn tình thế' - Ảnh 2.Lãnh tụ tối cao Iran ra loạt chỉ thị nóng, cảnh báo rắn với Mỹ và Israel

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei yêu cầu quân đội cập nhật danh sách mục tiêu Mỹ và Israel, đồng thời sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa, không giới hạn địa lý.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Iran hạt nhân Mỹ

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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