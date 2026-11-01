Báo Ukraine: Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Khói bốc lên phía trên thành phố sau cuộc không kích nhằm vào cảng dầu ở St. Petersburg, Nga ngày 18-10-2026, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn - Ảnh: AFP

Ngày 31-10, báo The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine khẳng định chiến dịch tấn công nhà máy lọc dầu Nga do Ukraine tiến hành vẫn tiếp diễn. Họ bác bỏ thông tin cho rằng Kiev đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công này.

Trước đó, hôm 29-10, báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ukraine đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo bài báo, lệnh tạm dừng dự kiến có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Wall Street Journal cho rằng quyết định này được đưa ra sau sức ép chính trị mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với báo The Kyiv Independent của Ukraine rằng Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng các cuộc tấn công.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Wall Street Journal đăng thông tin trên, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tập kích nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara của Nga.

Các đoạn video trên ứng dụng Telegram cho thấy nhiều cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời buổi sáng phía trên nhà máy, cùng những đám cháy có thể nhìn thấy rõ.

Các quan chức Ukraine xác nhận Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công này, nhưng Kiev chưa bao giờ chấp thuận. Một quan chức cấp cao Ukraine kể lại: "Ông Jared đề xuất chúng tôi không tấn công các nhà máy lọc dầu trong 30 ngày".

Vị này nói thêm "không ai đưa ra mệnh lệnh như vậy" và "không biết Wall Street Journal lấy thông tin đó từ đâu".

"Mỗi cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi đều luôn nhận lại sự đáp trả hoàn toàn chính đáng" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 30-10.

Trước đó, ông Zelensky cũng công khai bác bỏ thông tin Ukraine đã ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ngày 1-11, Nga thông tin máy bay không người lái đã đánh trúng một "cơ sở công nghiệp" ở Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod (phía đông Matxcơva) trong đêm, sau khi Ukraine tuyên bố đã tập kích một nhà máy lọc dầu lớn.

Truyền thông Ukraine đưa tin nhà máy lọc dầu Kstovo đã bị tấn công, gọi đây là "một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn".

Hôm 30-10, Matxcơva cho biết Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga sau vài ngày tạm dừng. Trong nhiều tuần ông Trump đã gây sức ép buộc Kiev dừng các cuộc tấn công như vậy, cho rằng chúng khiến giá dầu diesel tăng.