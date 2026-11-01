Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Báo Ukraine: Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Truyền thông Ukraine đưa tin Kiev vừa tập kích "một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn", bác bỏ thông tin họ đã tạm dừng tấn công.

Báo Ukraine: Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga - Ảnh 1.

Khói bốc lên phía trên thành phố sau cuộc không kích nhằm vào cảng dầu ở St. Petersburg, Nga ngày 18-10-2026, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn - Ảnh: AFP

Ngày 31-10, báo The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine khẳng định chiến dịch tấn công nhà máy lọc dầu Nga do Ukraine tiến hành vẫn tiếp diễn. Họ bác bỏ thông tin cho rằng Kiev đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công này.

Trước đó, hôm 29-10, báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ukraine đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo bài báo, lệnh tạm dừng dự kiến có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Wall Street Journal cho rằng quyết định này được đưa ra sau sức ép chính trị mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với báo The Kyiv Independent của Ukraine rằng Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng các cuộc tấn công.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Wall Street Journal đăng thông tin trên, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tập kích nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở tỉnh Samara của Nga. 

Các đoạn video trên ứng dụng Telegram cho thấy nhiều cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời buổi sáng phía trên nhà máy, cùng những đám cháy có thể nhìn thấy rõ.

Các quan chức Ukraine xác nhận Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công này, nhưng Kiev chưa bao giờ chấp thuận. Một quan chức cấp cao Ukraine kể lại: "Ông Jared đề xuất chúng tôi không tấn công các nhà máy lọc dầu trong 30 ngày". 

Vị này nói thêm "không ai đưa ra mệnh lệnh như vậy" và "không biết Wall Street Journal lấy thông tin đó từ đâu".

"Mỗi cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi đều luôn nhận lại sự đáp trả hoàn toàn chính đáng" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 30-10.

Trước đó, ông Zelensky cũng công khai bác bỏ thông tin Ukraine đã ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ngày 1-11, Nga thông tin máy bay không người lái đã đánh trúng một "cơ sở công nghiệp" ở Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod (phía đông Matxcơva) trong đêm, sau khi Ukraine tuyên bố đã tập kích một nhà máy lọc dầu lớn.

Truyền thông Ukraine đưa tin nhà máy lọc dầu Kstovo đã bị tấn công, gọi đây là "một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn".

Hôm 30-10, Matxcơva cho biết Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga sau vài ngày tạm dừng. Trong nhiều tuần ông Trump đã gây sức ép buộc Kiev dừng các cuộc tấn công như vậy, cho rằng chúng khiến giá dầu diesel tăng.

Báo Ukraine: Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga - Ảnh 2.Ông Rubio: Chưa rõ Nga và Ukraine có thể đạt hòa bình qua đàm phán hay không

Ngoại trưởng Marco Rubio có bình luận đáng chú ý về xung đột Nga - Ukraine khi trả lời câu hỏi của báo giới sau hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine nhà máy lọc dầu Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất