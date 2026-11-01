Ukraine nhờ lãnh đạo Phần Lan, Na Uy liên lạc với ông Putin

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - Ảnh: TASS

"Cuộc điện đàm nhằm thiết lập một kênh liên lạc theo đề nghị của Ukraine", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với Đài truyền hình Yle của Phần Lan.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 31-10, ông Stubb cho biết các quốc gia châu Âu khác cũng đã được thông báo về nội dung cuộc trao đổi.

"Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) nhận được thông điệp trực tiếp từ Nga về cuộc chiến tại Ukraine hoặc những vấn đề như tình hình biển Baltic", ông nhấn mạnh.

Dù tham gia liên lạc với Matxcơva, ông Stubb nhấn mạnh Phần Lan "không đóng vai trò trung gian hòa giải" và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trước đó, ngày 27-10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã chủ động đề nghị điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo thảo luận về những nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận nối lại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi vào đầu tháng 11.



"Cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn và thực chất. Chúng tôi là những quốc gia láng giềng của Nga. Kết cục của cuộc xung đột này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của chúng tôi cũng như toàn châu Âu. Để chấm dứt xung đột, đối thoại trực tiếp là điều cần thiết", ông Stubb phát biểu trong tuyên bố chung với ông Store.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu là đồng minh của Kiev, kể từ lần trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 7 năm ngoái.

Sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng xác nhận việc liên lạc đã được phối hợp với Kiev và đánh giá đây là "cách tiếp cận đúng đắn".

"Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ tích cực như vậy đối với các nỗ lực ngoại giao và tiến trình hòa bình", ông Sybiha tuyên bố.