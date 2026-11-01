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NÓNG: Mỹ báo tin cho Nga về khả năng tấn công khủng bố ở Matxcơva

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại quần thể cung điện và công viên Tsaritsyno ở phía nam thủ đô Nga.

Mỹ Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga chụp ảnh và chào hỏi nhau tại Quảng trường Đỏ, phía trước Nhà thờ Thánh Basil ở trung tâm Matxcơva, Nga ngày 26-6-2026 - Ảnh: AFP

Đêm 31-10, Hãng tin Reuters tường thuật: Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã nhận được thông tin từ Mỹ thông qua các kênh đối tác về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Matxcơva, đồng thời đang triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Trong tuyên bố riêng cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva nói đã "nắm được thông tin về mối đe dọa đáng tin cậy liên quan đến một vụ tấn công có thể gây thương vong lớn" vào ngày 31-10 tại Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno. 

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo mọi người không đến khu Tsaritsyno, đồng thời kêu gọi nâng cao cảnh giác và tránh những nơi tập trung đông người. 

Họ cho biết thêm Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan hữu quan của Nga để ứng phó với mối đe dọa.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga cập nhật tình hình: Khu bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno (quần thể bảo tàng cung điện và công viên ở phía nam Matxcơva) đã tạm thời đóng cửa, hoạt động ra vào công viên hiện bị hạn chế.

Tháng 3-2024, Đại sứ quán Mỹ từng cảnh báo các phần tử cực đoan đang lên kế hoạch tấn công Matxcơva. Vài ngày sau, các tay súng tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Matxcơva, khiến hơn 140 người thiệt mạng.

Tsaritsyno là khu bảo tồn - bảo tàng với quần thể cung điện và công viên được xây dựng từ thế kỷ 18 theo sáng kiến của Nữ hoàng Catherine II. Hiện nay nơi đây thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm, hòa nhạc và lễ hội.

NÓNG: Mỹ báo tin cho Nga về khả năng tấn công khủng bố ở Matxcơva - Ảnh 2.6 tàu chở 268.000 tấn dầu diesel của Nga đang hướng đến Mỹ, có một tàu đã ở rất gần

Hôm 29-10, tổ chức Greenpeace công bố tên và vị trí của 6 tàu chở dầu Nga đang vận chuyển 268.000 tấn dầu diesel của Nga đến Mỹ.

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    Chủ đề: cảnh báo tấn công khủng bố thủ đô Matxcơva Mỹ Nga

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