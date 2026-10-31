Người dân Ukraine khóc òa, được 'về nhà' sau 1.700 ngày mắc kẹt giữa vùng chiến sự

Người dân được sơ tán khỏi thành phố Oleshky đến khu vực biên giới Ukraine - Belarus ngày 31-10 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo báo Kyiv Independent, những người sơ tán từ Oleshky (tỉnh Kherson, do Nga kiểm soát) đã được đưa về khu vực do Ukraine kiểm soát an toàn vào ngày 31-10, sau hành trình gian nan kéo dài 19 giờ đồng hồ.

Hạnh phúc vỡ òa

Cư dân của thành phố này được “về nhà” trong sự đón tiếp đầy xúc động của người thân, nhân viên y tế cùng xe cứu thương, các tổ chức cứu trợ, lực lượng cảnh sát và giới truyền thông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận chiến dịch đã thành công, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả các bên liên quan, trong đó có Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Bước xuống xe buýt đặt chân lên vùng đất do Ukraine kiểm soát sau nhiều năm, nhiều người dân đã bật khóc.

Chia sẻ với Đài CNN, ông Dmytro đã đếm từng ngày kể từ lần cuối gặp vợ mình, bà Larisa. Con số dừng lại ở 1.711 ngày.

Khi bà Larisa bước xuống xe, cuộc đoàn tụ sau gần 4 năm 8 tháng xa cách khiến người đàn ông 54 tuổi không kìm được nước mắt. Ông liên tục hôn và ôm chặt vợ.

Yelyzaveta Paliy, 19 tuổi, có mặt tại điểm tiếp nhận để chờ cha trở về. Paliy cùng mẹ và chị gái rời Oleshky vào cuối tháng 1-2024, trong khi cha quyết định ở lại trông nom nhà cửa.

"Tôi không nghĩ ông ấy sẽ ở lại lâu đến vậy" - cô gái nói với Hãng tin AFP.

Sau gần 3 năm xa cách, hai cha con cuối cùng cũng được gặp lại. Người cha không giấu được niềm vui khi ôm con gái, nhấn mạnh “đây là một điều may mắn và đã chờ đợi rất lâu".

Người dân sơ tán khỏi thị trấn Oleshky được chào đón khi trở về vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ngày 31-10 - Ảnh: REUTERS

Nhiều người cũng kể lại tình cảnh khó khăn khi sống tại Oleshky, do địa phương này bị cô lập giữa vùng chiến sự. Một người sơ tán tên Oleksandr cho biết người dân gần như không thể tìm được thực phẩm.

Ủy viên phụ trách nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets trực tiếp đến Oleshky để hộ tống người dân trong quá trình sơ tán. Trả lời CNN, ông mô tả đây là một chiến dịch đặc biệt khó khăn nhưng có thể mở ra hướng đi cho những cuộc sơ tán tương tự.

Theo ông Lubinets, nhiều khu dân cư khác cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men.

Ông cho biết đã đề xuất một số ý tưởng mới với người đồng cấp Nga Yana Lantratova và bày tỏ hy vọng các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục.

Hành trình trở về

Trước khi xung đột bùng phát, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, khoảng 40% dân số đã tìm cách rời thị trấn đến các khu vực do Ukraine kiểm soát trong giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, khi việc di chuyển còn thuận lợi hơn.

Hàng nghìn người khác tiếp tục sơ tán trong những năm sau đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cư dân ở lại.

Công tác sơ tán người dân Oleshky không đơn giản do các tuyến đường tiếp cận thị trấn có nhiều mìn và mảnh vỡ từ máy bay không người lái. Hành trình vượt sông Dnipro để đi thẳng sang vùng do Ukraine kiểm soát cũng không khả thi.

Được "về nhà", ai cũng vỡ òa xúc động - Ảnh: REUTERS

Sau khi hoạt động rà phá bom mìn kéo dài hai ngày hoàn tất hôm 29-10, những người đăng ký sơ tán tập trung vào ngày hôm sau và bắt đầu hành trình qua bán đảo Crimea (hiện do Nga kiểm soát), đến thành phố Anapa thuộc vùng Krasnodar của Nga.

Từ sân bay Anapa, theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Ukraine công bố, những người sơ tán được đưa bằng máy bay đến thành phố Gomel của Belarus.

Chặng cuối của hành trình được thực hiện bằng xe buýt để trở về vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.