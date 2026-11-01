Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ông Rubio: Chưa rõ Nga và Ukraine có thể đạt hòa bình qua đàm phán hay không

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngoại trưởng Marco Rubio có bình luận đáng chú ý về xung đột Nga - Ukraine khi trả lời câu hỏi của báo giới sau hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại họp báo khi dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 31-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ không chắc liệu Ukraine và Nga có thể đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán hay không, khi ông dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20, theo báo The Kyiv Independent.

"Tôi không biết liệu có thể đạt được hòa bình thông qua đàm phán ở Ukraine hay không. Đó chính là điều chúng tôi đang tìm cách xác định" - ông Rubio nói với các phóng viên tại họp báo.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu: "Tôi không nghĩ có ai ở đây cho rằng chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán".

Ngoại trưởng Rubio trả lời câu hỏi của báo giới sau hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ. 

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Kiev lo ngại Washington đang có lập trường mềm mỏng hơn với Matxcơva trước thềm cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 11, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định chính thức.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nhưng tôi không có mặt ở đây để nói với các vị rằng chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận" - ông Rubio nói.

Những bất đồng về lãnh thổ và các bảo đảm an ninh vẫn chưa được giải quyết trước vòng đàm phán tiếp theo giữa ba bên Ukraine - Mỹ - Nga. 

Giới chức Ukraine không kỳ vọng vòng đàm phán sẽ tạo ra đột phá lớn, nhưng Kiev hy vọng cuộc gặp sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán thường xuyên và đạt được một số kết quả nhất định.

Các chuyên gia và nhà phân tích, đặc biệt tại Ukraine, đang tỏ ra kém lạc quan.

"Kinh nghiệm cho thấy việc các cuộc đàm phán diễn ra không đồng nghĩa với khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Khả năng cao hơn là chiến sự sẽ leo thang cùng lúc, đặc biệt là các cuộc không kích nhằm vào Ukraine" - nhà khoa học chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko bình luận.

Trong khi đó ông Oleksandr Merezhko, nghị sĩ Ukraine, tỏ ra hoài nghi về triển vọng của các cuộc đàm phán. Ông nói các cuộc đàm phán hiện không mang lại kết quả và cũng khó có thể đạt được kết quả trong thời gian tới.

- Ảnh 2.Tin tức thế giới 1-11: Iran nói giọng điệu của Mỹ đã thay đổi; Thổ Nhĩ Kỳ bất bình vụ Biển Đen

Hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 không đạt được tuyên bố chung; Liên hợp quốc yêu cầu điều tra cái chết của nhân viên bị Houthi giam giữ; Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine "hành động có trách nhiệm"... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chiến sự Nga - Ukraine Marco Rubio đàm phán Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất