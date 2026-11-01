Ông Rubio: Chưa rõ Nga và Ukraine có thể đạt hòa bình qua đàm phán hay không

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại họp báo khi dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 31-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ không chắc liệu Ukraine và Nga có thể đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán hay không, khi ông dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20, theo báo The Kyiv Independent.

"Tôi không biết liệu có thể đạt được hòa bình thông qua đàm phán ở Ukraine hay không. Đó chính là điều chúng tôi đang tìm cách xác định" - ông Rubio nói với các phóng viên tại họp báo.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phát biểu: "Tôi không nghĩ có ai ở đây cho rằng chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán".

Ngoại trưởng Rubio trả lời câu hỏi của báo giới sau hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Kiev lo ngại Washington đang có lập trường mềm mỏng hơn với Matxcơva trước thềm cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 11, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định chính thức.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nhưng tôi không có mặt ở đây để nói với các vị rằng chúng ta đang tiến gần đến một thỏa thuận" - ông Rubio nói.

Những bất đồng về lãnh thổ và các bảo đảm an ninh vẫn chưa được giải quyết trước vòng đàm phán tiếp theo giữa ba bên Ukraine - Mỹ - Nga.

Giới chức Ukraine không kỳ vọng vòng đàm phán sẽ tạo ra đột phá lớn, nhưng Kiev hy vọng cuộc gặp sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán thường xuyên và đạt được một số kết quả nhất định.

Các chuyên gia và nhà phân tích, đặc biệt tại Ukraine, đang tỏ ra kém lạc quan.

"Kinh nghiệm cho thấy việc các cuộc đàm phán diễn ra không đồng nghĩa với khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Khả năng cao hơn là chiến sự sẽ leo thang cùng lúc, đặc biệt là các cuộc không kích nhằm vào Ukraine" - nhà khoa học chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko bình luận.

Trong khi đó ông Oleksandr Merezhko, nghị sĩ Ukraine, tỏ ra hoài nghi về triển vọng của các cuộc đàm phán. Ông nói các cuộc đàm phán hiện không mang lại kết quả và cũng khó có thể đạt được kết quả trong thời gian tới.