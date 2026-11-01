Tin tức thế giới 1-11: Iran nói giọng điệu của Mỹ đã thay đổi; Thổ Nhĩ Kỳ bất bình vụ Biển Đen

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong cuộc vận động trước thềm bầu cử giữa kỳ tại thành phố Daytona Beach, bang Florida, Mỹ ngày 30-10-2026 - Ảnh: AFP

Mỹ chưa quyết định có không kích Iran lần nữa hay không

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định về việc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran hay không, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ, theo Hãng tin AFP.

"Chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu quân sự nếu muốn" - ông Rubio khẳng định tại cuộc họp báo ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ khi ông chủ trì hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 kéo dài hai ngày.

Tuy nhiên, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump "chưa đưa ra quyết định" về việc tiếp tục hành động quân sự, trong lúc rộ tin nhà lãnh đạo Mỹ có thể phát động tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3-11.

Dù chỉ trích Tehran vì "chủ động và công khai" nhắm mục tiêu vào tàu thương mại, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán.

Ngày 31-10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel không phát động các cuộc tấn công mới. Trước đó, ông Trump cảnh báo khả năng có hành động quân sự mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc liệu có nên "kết liễu họ" hay không.

Iran nói giọng điệu của Mỹ đã thay đổi

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-10, Iran nhận xét giọng điệu của Mỹ đã "hoàn toàn thay đổi", trong bối cảnh Washington đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán với Tehran.

Trong lúc Mỹ và Israel liên tục dọa tiến hành các cuộc không kích mới, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã gửi thư cho các quan chức Iran trong những ngày gần đây nhằm tìm cách khôi phục đàm phán.

"Tôi đã đọc bức thư. Tôi vẫn chưa hồi đáp. Giọng điệu của họ đã hoàn toàn thay đổi" - ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran nói trong đoạn video được phát trên truyền hình nước này.

Ông cho rằng sự thay đổi trong giọng điệu của Mỹ là "tín hiệu tốt", cho thấy Iran đã "củng cố được chiến thắng của mình".

Liên hợp quốc yêu cầu điều tra cái chết của nhân viên bị Houthi giam giữ

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-10, Liên hợp quốc đã lên án việc gây ra cái chết "đau lòng" của một nhân viên tổ chức này tại Yemen trong thời gian bị lực lượng Houthi giam giữ, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra khẩn cấp.

Ông Mohammad al-Shami, nhân viên Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Yemen, đã bị lực lượng Houthi "bắt giữ tùy tiện" từ tháng 6-2024, theo tuyên bố của tổ chức này.

Liên hợp quốc dẫn lời gia đình ông al-Shami cho biết ông đã qua đời hơn một tháng trước, nhưng người thân chỉ mới được thông báo về cái chết của ông gần đây.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk nói rằng chưa có lời giải thích nào được đưa ra về "sự mất mát đau lòng này".

Ông Turk đã "yêu cầu Houthi minh bạch hoàn toàn, đồng thời khẩn trương tiến hành một cuộc điều tra độc lập và toàn diện" về cái chết của ông al-Shami. Ông cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc về sự an toàn và tình trạng của các nhân viên Liên hợp quốc khác vẫn đang bị giam giữ".

Hôm 14-10, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết lực lượng Houthi đang giam giữ 71 nhân viên của tổ chức này.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine "hành động có trách nhiệm"

Ngày 31-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự ở Biển Đen là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine "hành động có trách nhiệm", theo Hãng tin AFP.

Dù duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ bất bình trước các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đen.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có biểu cảm sau cuộc họp báo chung tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31-10-2026 - Ảnh: AFP

"Rõ ràng, các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự và những hành động khiến căng thẳng tại Biển Đen leo thang hơn nữa không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào" - ông Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể chấp nhận những cuộc tấn công này trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể ai là bên thực hiện hay đưa ra lý do gì để biện minh. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm về vấn đề này".

Ankara cho biết đã gửi đề xuất tới Nga và Ukraine nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu dân sự, song hai bên vẫn chưa có động thái thực hiện đề xuất này.

Pháp: Hàng trăm ngàn người lại xuống đường biểu tình

Theo Hãng tin AFP, Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 320.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này trong ngày 31-10, trong khi căng thẳng bùng phát tại một số thành phố, gồm cả Marseille và Toulouse. Tại thủ đô Paris, khoảng 70.000 người xuống đường, theo số liệu của cảnh sát thành phố.

Bộ Nội vụ Pháp thông tin cảnh sát đã bắt giữ hơn 290 người trên khắp cả nước trong cùng ngày, khi hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình phản đối giá cả leo thang, tình trạng bất bình đẳng và bạo lực cảnh sát.

Trong khi đó, một liên minh các tổ chức thanh niên và công đoàn đại diện cho học sinh trung học, sinh viên đại học cho biết gần nửa triệu người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 31-10, trong đó có 200.000 người tại thủ đô Paris.

Hội nghị ngoại trưởng Nhóm G20 không đạt được tuyên bố chung

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc hai ngày hội nghị tại thành phố Atlanta của Mỹ vào ngày 31-10 theo giờ địa phương mà không đạt được đồng thuận về một số vấn đề an ninh toàn cầu quan trọng.

Những bất đồng, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã phủ bóng lên thời điểm khai mạc hội nghị hôm 30-10, đồng thời tác động đến cả kết quả hội nghị.

G20 đã không công bố thông cáo chung, mà thay vào đó sử dụng tuyên bố của nước Chủ tịch, trong đó tóm tắt các cuộc thảo luận và được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố sau khi hội nghị kết thúc.

Tuyên bố này không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Thay vào đó, văn bản đề cập đến danh sách các ưu tiên, từ an ninh năng lượng, an ninh lương thực đến tự do hàng hải, mà các thành viên G20 xác định là những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Đi học Trẻ em Yemen đi học trong một lớp học tạm bợ tại khu trại dành cho những người phải sơ tán do các cuộc đụng độ tái diễn giữa lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và lực lượng Houthi. Ảnh chụp tại thị trấn Abs, tỉnh Hajjah, Yemen ngày 31-10-2026 - Ảnh: AFP