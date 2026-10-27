Houthi tuyên bố tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng và nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia

Một tay súng thuộc lực lượng Chính phủ Yemen tại tiền tuyến chống Houthi ở tỉnh Taiz ngày 26-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 27-10, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và trụ sở Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh.

"Lực lượng của chúng tôi đã tấn công Bộ Quốc phòng tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo và đánh trúng trực tiếp mục tiêu", người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố.

Các phóng viên AFP tại Riyadh ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn khiến cửa kính các tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố rung chuyển. Người dân cũng nhận được tin nhắn cảnh báo tìm nơi trú ẩn.

Giới chức Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.

Tại miền đông Saudi Arabia, Houthi tuyên bố cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura đã gây ra những đám cháy lớn.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã bắn hạ ba tên lửa hướng về khu vực này.

Trong khi đó, Công ty an ninh hàng hải Vanguard xác nhận có thông tin về hỏa hoạn gần Ras Tanura, nhưng mức độ thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu vẫn chưa rõ.

Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, với công suất 550.000 thùng/ngày, đồng thời là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất Trung Đông. Nhà máy từng phải ngừng hoạt động một phần sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) hồi đầu tháng 3.

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu và cảng dầu Ras Tanura của Saudi Arabia - Ảnh: REUTERS

Houthi cũng tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào hai máy bay vận tải quân sự tại sân bay Najran và căn cứ không quân King Khalid ở Khamis Mushait, đồng thời sử dụng drone tấn công sân bay Abha ở miền nam Saudi Arabia.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và Saudi Arabia leo thang từ tháng 7, sau khi nhóm này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Riyadh và liên tục tấn công các cơ sở dầu mỏ, tàu thuyền của nước này.

Căng thẳng còn gia tăng sau khi Quốc hội Ai Cập ngày 26-10 cho phép quân đội hỗ trợ bảo vệ Saudi Arabia nếu được đề nghị.

Quan chức Houthi Mohammed Ali al-Houthi chỉ trích quyết định, cho rằng Ai Cập trên thực tế đã "tuyên chiến" với Yemen, đồng thời khẳng định nhóm này "không sợ bất kỳ liên minh nào có thể được thành lập".

Trước đó, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký hiệp ước phòng thủ chung theo mô hình NATO, cam kết coi cuộc tấn công nhằm vào một nước là cuộc tấn công nhằm vào cả ba.