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Canada bắt tay EU lập liên minh mới giữa biến động địa chính trị

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Canada và Liên minh châu Âu (EU) thành lập liên minh hợp tác mới nhằm củng cố chuỗi cung ứng và ứng phó những bất ổn toàn cầu.

Canada bắt tay EU lập liên minh mới giữa biến động địa chính trị - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Mark Carney (giữa) đến dự Hội nghị thượng đỉnh Canada - EU tại Montreal ngày 30-10-2026

Theo báo Guardian, Canada và châu Âu đã tuyên bố thành lập một liên minh mới gồm các quốc gia cùng chung chí hướng, nhằm tăng cường hợp tác và ứng phó với những biến động địa chính trị khó lường.

Phát biểu với báo giới ngày 30-10 tại Montreal (Canada), Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi khuôn khổ hợp tác mới là Liên minh vì tương lai. 

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ đối tác sâu sắc giữa Canada và Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia thành viên có thể mang lại sự ổn định và những cơ hội chưa từng có.

Theo đó, liên minh sẽ đóng vai trò như một "lá chắn bảo vệ để người dân phát triển", đồng thời giúp các thành viên chủ động ứng phó với rủi ro và mở rộng hợp tác. Các quốc gia khác có chung định hướng cũng được khuyến khích tham gia.

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, Canada đồng ý đóng góp vào gói vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỉ euro (khoảng 100 tỉ USD). 

Hai bên cũng nhất trí hướng tới xây dựng một thị trường tích hợp sâu rộng hơn, giảm rào cản thương mại và đi lại, đồng thời mở rộng cơ hội giáo dục cho người dân hai bên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ thúc đẩy ông Carney tìm kiếm những đối tác địa chính trị mới. 

Bên cạnh mục tiêu định hình lại trật tự thế giới và tạo điểm tựa cho các quốc gia cùng chí hướng trước bất ổn, Canada và EU cũng nhấn mạnh lợi ích thiết thực của hợp tác đối với đời sống người dân, trong đó có vấn đề chi phí sinh hoạt.

"Khi thương mại trở thành công cụ gây áp lực kinh tế, chính các gia đình là những người phải chịu hậu quả, từ giá hàng hóa trên kệ siêu thị đến chi phí mua một chiếc xe mới", bà Von der Leyen nhận định.

Bà cũng cảnh báo các nhà cung cấp năng lượng, khoáng sản thiết yếu và chất bán dẫn, vốn từng được các bên tin tưởng, đang ngày càng bị biến thành công cụ gây sức ép.

"Nhiều cạnh tranh hơn, nhiều lựa chọn hơn", ông Carney nhấn mạnh, cho rằng liên minh có thể giúp duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái đề cập triển vọng Canada trở thành thành viên liên kết của EU. Bà Von der Leyen cho biết đây sẽ là mô hình chưa từng có tiền lệ, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng ta có tham vọng, sự tin tưởng và tính sáng tạo để cùng nhau định hình mô hình này".

Canada bắt tay EU lập liên minh mới giữa biến động địa chính trị - Ảnh 3.Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, người bị thương nặng phải chuyển viện xa 180km

Căn cứ quân sự Wainwright ở Canada cháy lớn đến mức hệ thống y tế lân cận quá tải, nhiều bệnh nhân phải được chuyển đi xa tận 180km mới được cấp cứu.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Canada liên minh châu âu

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