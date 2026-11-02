Nga và Ukraine đã làm gì trong quãng ngừng bắn 6 ngày?

Người dân thành phố Oleshky ở Kherson, vốn đang do Nga kiểm soát, được di tản đến một địa điểm chưa rõ trong thời gian lệnh ngừng bắn cục bộ tại đây có hiệu lực - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2-11 cho rằng quân đội Ukraine đã tận dụng lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky vào tuần trước để tái tập hợp lực lượng. Song phía Nga coi đây là hoạt động thông thường.

Ông Peskov đưa ra bình luận này sau khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tận dụng thời gian ngừng bắn để củng cố các vị trí quân sự.

Theo phía Kiev, Nga đã tiến hành luân chuyển các đơn vị, gia cố các vị trí phòng thủ, mở rộng các biện pháp chống máy bay không người lái (drone) và gia tăng các hoạt động hậu cần như vận chuyển đạn dược.

"Những câu hỏi như vậy tốt nhất nên được chuyển tới Bộ Quốc phòng của chúng tôi. Tuy nhiên trong trường hợp này, có thể cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tận dụng khoảng thời gian đó để tái tập hợp lực lượng và những hoạt động tương tự. Đây là thông lệ trong những tình huống như vậy", ông Peskov trả lời các phóng viên.

Về những nội dung liên quan đến lực lượng Nga, người phát ngôn Điện Kremlin nói ông không nắm được thông tin cụ thể.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày từ 27-10 đến 1-11 tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đây là khoảng thời gian tạm dừng giao tranh cục bộ dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.

Lệnh ngừng bắn được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian và có sự tham gia của Giáo hoàng Leo XIV.

Trong khoảng thời gian này, hàng cứu trợ được đưa vào Oleshky - nơi có phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi, cần hỗ trợ về y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch. Ngoài ra, gần 800 dân thường trong thành phố cũng được sơ tán.

Hôm 1-11, ông Dmytro Lubinets - quan chức phụ trách nhân quyền của Ukraine - xác nhận cả hai bên đều "thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn".

Trong một video đăng trên Facebook, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 34 Borysfen của Ukraine kêu gọi người dân tỉnh Kherson không chủ quan trước các còi báo động không kích.

Ông Yaroslav Shanko - người đứng đầu Cơ quan Quản lý quân sự thành phố Kherson - cho biết một vụ tấn công bằng drone đã xảy ra tại khu vực trung tâm thành phố vào ngày 2-11. Không có thương vong được ghi nhận.

Trong khi đó Thống đốc tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram rằng trong 24 tiếng tính đến 11h sáng ngày 2-11 (theo giờ Việt Nam), lực lượng Nga đã pháo kích và tấn công bằng drone, máy bay nhằm vào 16 khu định cư thuộc phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trong tỉnh, trong đó có thành phố Kherson.