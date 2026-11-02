Bà Melania Trump bất ngờ ca ngợi cả Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump theo dõi máy bay tổng thống bay ngang qua trong bữa tiệc Halloween tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 29-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 2-11, Hãng thông tấn Tass đưa tin: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà đánh giá sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine đã diễn ra thành công.

Vợ của Tổng thống Donald Trump đăng lên nền tảng X: "Sứ mệnh đã thành công, giúp chuyển hàng cứu trợ thiết yếu đến khu vực và tạo điều kiện sơ tán gần 800 người.

Thay mặt nước Mỹ, tôi ca ngợi Nga và Ukraine về vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của họ xung quanh lệnh ngừng bắn tại Oleshky. Tôi hy vọng Oleshky sẽ trở thành nền tảng cho hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 27-10-2026 và kết thúc vào ngày 1-11-2026, đúng như kế hoạch".

Theo thỏa thuận ngừng bắn cục bộ do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, đoàn cứu trợ đã đến thành phố Oleshky và người dân được tạo điều kiện sơ tán.

Hôm 30-10, sứ mệnh nhân đạo được thực hiện: Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết người dân đã được phân phát vài chục tấn hàng viện trợ nhân đạo, gồm thực phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, nhiên liệu cho máy phát điện và các vật dụng thiết yếu khác.

Bà cho biết thêm tất cả những người có nguyện vọng đều được tạo điều kiện rời khỏi thành phố, đến các khu vực khác của Nga hoặc Ukraine.

Ông Dmytro Lubinets, Ủy viên phụ trách nhân quyền Ukraine, cập nhật lệnh ngừng bắn tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, gồm cả thành phố Oleshky, đã kết thúc vào cuối ngày 1-11. Đây được xem là lệnh ngừng bắn kéo dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Ông đánh giá đây là "một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung của chúng tôi".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực về cách thức triển khai chiến dịch nhân đạo tại Oleshky, cũng như sự phối hợp giữa ủy viên phụ trách nhân quyền của Nga và Ukraine.

Thành phố Oleshky, hiện do Nga kiểm soát, nằm ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Chiến dịch tại Oleshky nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở thành phố vốn bị cô lập giữa vùng chiến sự.