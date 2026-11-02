Điện thoại người dân Ukraine bất ngờ nhận các cảnh báo hạt nhân, Kiev lên tiếng

Màn hình điện thoại hiển thị nhiều cảnh báo giả, trong đó có cảnh báo về nguy cơ phóng xạ và tấn công hóa học tại Ukraine tối 1-11-2026 - Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Theo báo The Kyiv Independent, Không quân Ukraine cho biết hệ thống cảnh báo không kích của Ukraine đã bị tin tặc tấn công vào cuối ngày 1-11, trong bối cảnh còi báo động vang lên trên khắp cả nước và người dân nhận được cảnh báo giả về các mối đe dọa hạt nhân, hóa học và giao tranh trên đường phố.

Các phóng viên của tờ báo này đã nhận được thông báo trên điện thoại từ ứng dụng Air Alert - ứng dụng do Bộ Chuyển đổi số Ukraine phối hợp với công ty công nghệ an ninh Ajax Systems phát triển.

"Xin chào! Cảnh báo hạt nhân sắp được phát đi trên khắp Ukraine! Đừng lo lắng, tên lửa Oreshnik đang trên đường tới" - một trong những cảnh báo giả xuất hiện trên ứng dụng Air Alert.

Theo Hãng tin AFP, ứng dụng trên được sử dụng khắp Ukraine để cảnh báo người dân theo thời gian thực về nguy cơ Nga tiến hành các cuộc không kích. Trong trường hợp xảy ra những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, người dân thường chỉ có vài phút để tìm nơi trú ẩn.

"Ứng dụng Air Alert có thể đã bị can thiệp với mục đích phá hoại. Không có mối đe dọa phóng xạ nào! Hãy bình tĩnh và theo dõi các cập nhật trên kênh của chúng tôi" - Không quân Ukraine thông báo ngày 1-11.

Khi AFP liên hệ để xác minh liệu ứng dụng có bị tin tặc tấn công hay không, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat trả lời: "Đúng, ứng dụng đã bị tấn công".

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn giữa Matxcơva và Kiev tại tỉnh Kherson, gồm cả thành phố Oleshky (hiện do lực lượng Nga kiểm soát), kết thúc.

"Hiện tại, những thông tin được phát trên ứng dụng này về các mức độ đe dọa không phản ánh đúng tình hình thực tế" - Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine lưu ý.

SPRAVDI, Trung tâm Truyền thông chiến lược Ukraine, cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mạng trong một bài đăng trên tài khoản X. Phía Nga chưa lên tiếng.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Kiev cho biết một ứng dụng riêng chuyên phục vụ cảnh báo tại thành phố này vẫn hoạt động bình thường.