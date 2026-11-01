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Điện Kremlin: Ông Putin sẽ trả lời nếu ông Zelensky gọi đến

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Theo giải thích của trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại.

Điện Kremlin: Ông Putin sẽ trả lời nếu ông Zelensky gọi đến - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn Interfax ngày 1-11, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov vừa cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nhận cuộc gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine chủ động liên lạc, bởi ông chưa bao giờ từ chối đối thoại.

"Tôi nghĩ tất nhiên ông Putin sẽ trả lời. Ông Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại" - ông Ushakov giải thích.

Trợ lý Điện Kremlin nói thêm vòng đàm phán sắp tới nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trước tiên nên được tiến hành theo hình thức ba bên, gồm Nga, Ukraine và Mỹ.

Khi được hỏi liệu Nga có cho rằng các nước châu Âu nên tham gia đàm phán hay không, ông Ushakov đáp: "Chúng tôi duy trì các kênh liên lạc làm việc với phía Mỹ. Vì vậy, tất nhiên sẽ hợp lý nếu ít nhất những vòng đàm phán đầu tiên được tiến hành theo hình thức ba bên".

Cách đây vài hôm, ông Ushakov cũng khẳng định với kênh truyền hình Zvezda rằng Tổng thống Putin luôn trả lời lịch sự và đầy đủ các câu hỏi của những người đồng cấp trong các cuộc điện đàm quốc tế.

Những chia sẻ trên được ông Ushakov đưa ra khi châu Âu "chia rẽ" về cuộc điện đàm hôm 27-10 giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Các nhà phân tích chỉ ra cuộc điện đàm hiếm hoi này đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của các lãnh đạo khu vực Tây Âu về việc tránh nói chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan giải thích hai ông Stubb và Store đã khởi xướng cuộc điện đàm nhằm thảo luận về xung đột Nga - Ukraine, cũng như các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến, thúc đẩy hòa bình và ổn định tại châu Âu.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cho hay hàng trăm ngàn hộ gia đình tại nước này bị mất điện vào ngày 1-11 sau khi Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở 4 vùng của Ukraine trong đêm.

"Cường độ các cuộc tấn công đang rất cao. Phía Nga đang tìm cách tận dụng tối đa tình trạng (Ukraine) thiếu hụt tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo" - ông Zelensky bình luận trên ứng dụng Telegram.

Điện Kremlin: Ông Putin sẽ trả lời nếu ông Zelensky gọi đến - Ảnh 2.Báo Ukraine: Kiev chưa bao giờ đồng ý ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Truyền thông Ukraine đưa tin Kiev vừa tập kích "một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn", bác bỏ thông tin họ đã tạm dừng tấn công.

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    Chủ đề: Tổng thống Putin Kremlin Chiến sự Nga - Ukraine Ukraine Volodymyr Zelensky

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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