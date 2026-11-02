Đặc phái viên tổng thống Nga: Ông Zelensky liên tục 'lên lớp' ông Trump

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài - Ảnh: TASS

Ngày 2-11, Hãng thông tấn Tass đưa tin: Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như không rút ra bài học từ những sai lầm trước đây khi tiếp tục tìm cách làm suy yếu vị thế của Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

"Ông Zelensky liên tục lên lớp Tổng thống Trump. Dường như ông Zelensky không rút ra bài học từ những sai lầm trước đây khi tiếp tục tìm cách làm suy yếu Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ" - ông Dmitriev viết trên nền tảng X.

Ông Dmitriev bình luận như vậy sau khi ông Zelensky có các phát biểu đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố nước này sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Washington cung cấp cho Kiev tên lửa đánh chặn Patriot.

"Chúng tôi đã đề nghị rằng không thể yêu cầu chúng tôi không đáp trả sau khi Nga tấn công các cơ sở năng lượng, sát hại người dân và nhắm vào hệ thống điện, khí đốt, các nhà máy lọc dầu cũng như mọi thứ khác của chúng tôi" - ông Zelensky nói với người dẫn chương trình Trey Yingst của Fox News ngày 11-10.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ: "Chúng tôi đã nói nếu các vị muốn chúng tôi không tấn công nhà máy lọc dầu của Nga, họ cũng không được tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi. Một phương án thay thế khác là cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ tự tìm nguồn tiền, chứ không chỉ trông chờ viện trợ".

Ông Trump đang yêu cầu Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau, trong lúc giá nhiên liệu tại Mỹ tăng.

Theo tường thuật của nhà báo Trey Yingst, ông Zelensky đã nói rằng: "Nếu Tổng thống Mỹ nghĩ rằng cuộc chiến này ảnh hưởng đến giá cả (tại Mỹ), ông ấy có thể yêu cầu ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi".