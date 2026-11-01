Ukraine nói Nga thương vong cao kỷ lục trong tháng 10

Người dân thành phố Oleshky ở Kherson, vốn đang do Nga kiểm soát, được di tản đến một địa điểm chưa rõ trong thời gian lệnh ngừng bắn cục bộ tại đây có hiệu lực - Ảnh: AFP



Theo báo Kyiv Independent ngày 1-11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố thương vong của quân đội Nga trong tháng 10 là mức cao nhất trong các tháng kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022.

Nga thương vong kỷ lục?

Cụ thể, phía Ukraine ước tính Nga thương vong khoảng 54.400 binh sĩ trong tháng 10, gồm số tử trận, bị thương và mất tích, tăng 8.170 người so với tháng 9.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh mức tổn thất này đã vượt quá khả năng bổ sung quân số của Nga.

"Mỗi tháng chiến sự trôi qua lại khiến quân đội Nga phải trả giá đắt hơn", cơ quan này nhận định.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đăng lại con số 54.400 trên mạng xã hội và gọi đây là mức kỷ lục của cả cuộc chiến.

Theo ông, ngày 21-10 là ngày Nga chịu thương vong cao nhất, lên đến 2.250 binh sĩ.

Kiev khẳng định đã giành lại 96,2km² lãnh thổ trong tháng 10, nhiều hơn 10,4km² so với diện tích phía Nga chiếm được.

"Để chấm dứt những tổn thất điên rồ này, tất cả những gì Nga cần làm là chọn ngừng bắn và ngoại giao", ông Zelensky khẳng định.

Theo Quân đoàn số 1 Azov thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine, một phần đáng kể tổn thất của Nga đến từ chiến dịch tấn công theo hướng thành phố Dobropolye ở vùng Donetsk.

Đơn vị này ước tính đã loại khỏi vòng chiến hơn 6.800 binh sĩ Nga trên hướng này.

Chỉ huy Lực lượng các hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi cũng cho rằng trong tháng 10, cứ 159 giây đơn vị của ông lại đánh trúng một binh sĩ Nga, trung bình 542 thương vong mỗi ngày.

Tính từ đầu cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Nga đã tổn thất 1.590.270 binh sĩ, nhưng không công bố số thương vong của mình.

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) ước tính thương vong phía Nga gấp khoảng 2 đến 2,5 lần phía Ukraine.

Ngừng bắn Kherson sắp kết thúc

Xe tăng chiến đấu của Nga - Ảnh: TASS

Về phía Nga, theo hãng thông tấn nhà nước TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-11 khẳng định quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.175 binh sĩ trên các hướng chiến sự chỉ trong 24 giờ qua.

Trong đó, cụm quân trung tâm của Nga tuyên bố gây thiệt hại nặng nhất cho đối phương, tới 350 binh sĩ Ukraine.

Các cụm quân phía Nam, phía Đông và phía Tây mỗi nơi ghi nhận khoảng 200 binh sĩ, cụm quân phía Bắc là 190 binh sĩ. Riêng cụm quân Dnepr, lực lượng đóng dọc sông Dnieper ở hướng Kherson, chỉ báo cáo khoảng 20 binh sĩ Ukraine thương vong.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 391 drone Ukraine trong cùng thời gian.

Các con số trên được công bố đúng lúc lệnh ngừng bắn cục bộ tại tỉnh Kherson dự kiến hết hiệu lực vào tối 1-11 (giờ địa phương), khi cả Nga và Ukraine đều chưa thông báo gia hạn.

Theo Hãng tin AFP, đây là đợt tạm ngừng giao tranh dài nhất của cuộc chiến. Lệnh ngừng bắn do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, có hiệu lực từ sáng sớm 27-10, nhằm mở đường cho hoạt động nhân đạo tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát.

Đến nay, hai bên chưa ghi nhận vi phạm nào.

Tuy nhiên, một sĩ quan quân đội Ukraine không nêu tên lo ngại giao tranh sẽ "tồi tệ hơn trước" khi nối lại. Theo người này, lực lượng Nga ở bờ bên kia sông Dnieper đã tranh thủ mấy ngày yên ắng để tăng quân, chở đạn dược và dùng drone trinh sát vị trí của Ukraine.