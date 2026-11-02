Cảnh báo hạt nhân giả ở Ukraine, ứng dụng khẩn cấp của Nga cũng bị tấn công mạng

Nga thông báo bị tấn công mạng diện rộng vài giờ sau khi Kiev cũng cho biết vụ việc tương tự xảy ra ở Ukraine - Ảnh minh họa có dùng trí tuệ nhân tạo

Ngày 2-11, Nga cho biết ứng dụng cảnh báo khẩn cấp của nước này đã hứng chịu một 'cuộc tấn công mạng quy mô lớn'.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay tin tặc đã phát tán "thông tin sai lệch" trên ứng dụng vốn được thiết kế để cảnh báo người dân về các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) cũng như các mối đe dọa khác.

Theo Hãng thông tấn TASS, Bộ này đang nỗ lực khôi phục hoạt động của ứng dụng, song không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công. Matxcơva cũng không chỉ đích danh thủ phạm.

Trước đó vài giờ, Ukraine bày tỏ nghi ngờ hệ thống cảnh báo không kích của nước này đã bị xâm nhập, sau khi ứng dụng liên tục phát đi những cảnh báo giả về nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Các phóng viên của tờ Kyiv Independent cho biết điện thoại của họ nhận được thông báo từ ứng dụng Air Alert, ứng dụng cảnh báo không kích chính thức tại Ukraine.

"Xin chào! Cảnh báo hạt nhân sắp được phát đi trên toàn lãnh thổ Ukraine! Đừng lo, tên lửa Oreshnik đang trên đường tới" - một trong những cảnh báo giả xuất hiện trên ứng dụng Air Alert.

Khi được Hãng tin AFP liên hệ để xác minh thông tin về vụ tấn công mạng, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat xác nhận có vụ việc xảy ra.

Không quân Ukraine sau đó phát thông báo không có mối đe dọa phóng xạ nào, kêu gọi người dân hãy giữ bình tĩnh.

Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine (SPRAVDI) thì thẳng thừng cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc của Kiev.

Các cảnh báo giả được gỡ bỏ khoảng một giờ sau khi xuất hiện. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết hệ thống cảnh báo trên toàn quốc đã hoạt động bình thường trở lại.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và chú ý các tín hiệu cảnh báo được phát qua hệ thống loa phóng thanh.

Chuỗi tấn công mạng trên diễn ra ngay khi lệnh ngừng bắn dài nhất của cuộc chiến, giới hạn tại TP Oleshky (tỉnh Kherson của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát), vừa kết thúc vào ngày 1-11.

Theo giới chức Kiev, nguyên nhân là do Nga đã từ chối đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, song Matxcơva chưa lên tiếng về thông tin này.