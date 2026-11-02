Lãnh tụ tối cao Iran cho phép chính phủ đàm phán với Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP và Đài Al Jazeera, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao quyền cho Chính phủ Iran đàm phán chấm dứt chiến sự với Mỹ.

"Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về phương diện này, Lãnh tụ tối cao cũng đã trao một số quyền hạn nhất định cho chính phủ", ông Pezeshkian khẳng định trong ngày 2-11.

Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh nước này sẽ không đầu hàng trước các mối đe dọa từ Mỹ. Nước này giữ vững lập trường trước những gì mà nước này mô tả là "những lời dối trá và phóng đại" từ kẻ thù.

"Chúng ta phải vượt qua những thách thức và khủng hoảng mà kẻ thù đã tạo ra cho đất nước chúng ta ngày nay, với sự ủng hộ và hợp tác từ người dân", ông nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi xác nhận nước này đang tiến hành tham vấn chuyên sâu qua trung gian Qatar và Pakistan, nhằm đạt được thỏa thuận về khả năng mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Mỹ.

"Nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của chúng tôi, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại", ông Araqchi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn IRNA của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó khẳng định Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện do nước này đề ra, bao gồm dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng hàng tỉ USD tài sản đang bị đóng băng. Dù vậy, Mỹ được cho là sẽ khó chấp nhận các yêu cầu này.

"Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí và quyết định của Washington", ông khẳng định.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có thể đi đến quyết định giáng đòn vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Những ngày gần đây, các quan chức Iran phát tín hiệu rằng đàm phán đã đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh hai bên vẫn chưa đạt đến giai đoạn mà các nhà đàm phán Iran sẵn sàng tiến hành đối thoại trực tiếp với phía Mỹ.

Iran trao đổi với Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị Theo Đài Al Jazeera, trong ngày 2-11, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó, ông Rezaei bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Nga với Iran. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị nối lại tấn công vào Iran. Bộ Ngoại giao Nga trước đó gọi đây là thông tin "gây quan ngại sâu sắc". Trong khi đó Phó thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Bagheri Kani đang có chuyến thăm Bắc Kinh và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Iran "bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình", đồng thời cho rằng các bên cần thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Mỹ - Iran, thay vì một lần nữa xảy ra xung đột vũ trang. Trung Quốc đang nỗ lực đóng vai trò ngoại giao tại Trung Đông và đã thông báo sẽ cử đặc phái viên tới thăm Iran, Saudi Arabia và Oman trong tháng 11.