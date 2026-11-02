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Trung Đông lo Mỹ - Iran tái giao tranh, chuẩn bị kịch bản xấu nhất

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Các nước Trung Đông cảnh báo một cuộc chiến mới giữa Mỹ và Iran có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn các đợt giao tranh trước, trong bối cảnh khu vực nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang.

Trung Đông cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ - Iran tái giao tranh - Ảnh 1.

Bức tường mang hình quốc kỳ Iran tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Theo báo Financial Times ngày 2-11, các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Đông đang bày tỏ lo ngại trước khả năng Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran hậu bầu cử giữa  kỳ Mỹ ngày 3-11.

Phát biểu tại Hội nghị Đối thoại An ninh Manama ở Bahrain hôm 31-10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cảnh báo một đợt giao tranh mới có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì khu vực đã trải qua.

"Chúng tôi tin chắc rằng vòng xung đột thứ hai sẽ nguy hiểm hơn, có sức tàn phá lớn hơn và sẽ không dẫn đến bất kỳ kết quả nào", ông Abdelatty nhấn mạnh.

Cùng lo ngại, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhận định lập trường của Washington và Tehran vẫn còn cách biệt lớn.

"Nếu những khác biệt này không được thu hẹp, chúng ta phải lo ngại về kịch bản tồi tệ nhất", ông cảnh báo, đồng thời khẳng định UAE đang chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất.

Những cảnh báo trên xuất hiện trong bối cảnh Qatar đang dẫn đầu nỗ lực trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Các quan chức Iran đã có mặt tại Doha trong hai ngày 31-10 và 1-11 để đàm phán với các bên trung gian, sau chuyến thăm Tehran của một phái đoàn Qatar hôm 30-10.

Giới chức trong khu vực lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang lên kế hoạch mở chiến dịch quân sự mới với cường độ cao, có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân, tên lửa, nhà máy điện và hạ tầng trọng yếu của Iran.

Trước nguy cơ này, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt, khiến các nước vùng Vịnh lo ngại cơ sở năng lượng, sân bay và nhà máy khử mặn nước biển trong khu vực một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công.

Nỗi lo này càng gia tăng khi các đợt giao tranh trước đó đã khiến an ninh khu vực bất ổn nghiêm trọng.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng tại các nước vùng Vịnh đã làm gián đoạn hoạt động thương mại, vận tải và gây biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.

Tại Saudi Arabia, ngày 31-10, chính quyền đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc chuyển sang học trực tuyến khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quân đội nước này hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ đất nước, nhưng Tehran vẫn tiếp tục dành cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

Trung Đông cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ - Iran tái giao tranh - Ảnh 3.Iran tuyên bố khép lại đàm phán hạt nhân, vùng Vịnh gấp rút 'cứu vãn tình thế'

Ngày 1-11, Phó chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad tuyên bố Tehran không có ý định thương lượng về chương trình hạt nhân của mình dưới bất kỳ hình thức hay áp lực nào.

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    Chủ đề: vùng Vịnh Trung Đông Eo biển Hormuz Iran

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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