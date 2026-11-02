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Ông Trump có phát biểu mới về Iran: Tôi muốn cư xử 'tử tế'

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, dù thông qua thỏa thuận hay một cuộc tấn công khác của Mỹ.

Ông Trump liên tục nói về Iran, khẳng định mình muốn cư xử 'tử tế' - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động ở thành phố Dubuque, bang Iowa, Mỹ ngày 1-11-2026 - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta đã giành chiến thắng và sẽ sớm khép lại chuyện này, bằng cách này hay cách khác" - Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với Đài RSBN của Mỹ ngay trước cuộc vận động ở bang Iowa ngày 1-11.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Hoặc họ sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ đơn giản là kết thúc cuộc chiến. Những gì chúng ta đã làm được thật tuyệt vời".

Sau đó, tại cuộc vận động ở bang Iowa, ông Trump tuyên bố có thể đến một thời điểm nào đó Washington sẽ phải giáng đòn mạnh vào Tehran.

"Lý do duy nhất khiến tôi chưa xong chuyện với Iran là vì tôi muốn cư xử tử tế. Tôi muốn cố gắng cứu sống tất cả những người đó nếu có thể. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải giáng cho họ một đòn mạnh" - nhà lãnh đạo 80 tuổi nói với những người ủng hộ.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố cuộc chiến với Iran sắp kết thúc, sau khi xung đột nổ ra ngày 28-2-2026, thời điểm Mỹ và Israel phối hợp không kích Iran. 

Gần đây hơn, ông dự đoán cuộc xung đột sẽ nhanh chóng chấm dứt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3-11.

Ngày 1-11, quân đội Iran cảnh báo mọi cuộc xung đột tái diễn với Mỹ đều có thể kéo dài hơn đợt giao tranh trước đó, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Washington vẫn còn một số mục tiêu cần "xử lý".

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia khẳng định "một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến".

Cùng ngày, khi đề cập đến những cuộc tham vấn đang diễn ra với nhà trung gian hòa giải Qatar về "kế hoạch 2 ngày" dành cho eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết "tiến trình tham vấn đang được thực hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng vì kết quả phụ thuộc vào câu trả lời mà phía bên kia đưa ra cho những câu hỏi của chúng tôi".

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố "sức mạnh quân sự của các lực lượng vũ trang Iran đã được cải thiện so với hai cuộc chiến gần đây", đồng thời nhấn mạnh Tehran "vẫn sẵn sàng cho cả hai phương án phòng thủ và ngoại giao".

Ông Trump liên tục nói về Iran, khẳng định mình muốn cư xử 'tử tế' - Ảnh 3.Tin tức thế giới 2-11: Ông Zelensky mặc cả với ông Trump; Iran dự báo cuộc chiến mới với Mỹ sẽ dài hơn

Lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky kết thúc; Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada nói chuyện với nhau; Iran cảnh báo cuộc chiến mới với Mỹ có thể sẽ kéo dài... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-11.

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    Chủ đề: Trung Đông Mỹ xung đột Iran

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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