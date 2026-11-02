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Nghị sĩ Iran cảnh báo: Bị tấn công lần nữa, chiến tranh có thể lan sang châu Âu

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DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Nghị sĩ Tehran cảnh báo đòn tấn công mới vào Iran có thể khiến giao tranh lan sang châu Âu, đồng thời tuyên bố tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo có thể vươn tới lục địa già.

Nghị sĩ Iran cảnh báo kịch bản chiến sự với Mỹ 'sẽ lan rộng sang châu Âu' - Ảnh 1.

Nghị sĩ Manouchehr Mottaki đại diện thủ đô Tehran tại Quốc hội Iran - Ảnh: AFP

Ông Manouchehr Mottaki - cựu Ngoại trưởng Iran, hiện là nghị sĩ đại diện thủ đô Tehran - ngày 1-11 tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo sẽ không giới hạn phạm vi đáp trả ở Trung Đông nếu bị tấn công lần nữa.

“Nếu một cuộc chiến tranh mới nhắm vào Iran nổ ra, nó sẽ lan rộng sang châu Âu. Việc dỡ bỏ các giới hạn địa lý đồng nghĩa với việc tên lửa của chúng tôi sẽ vươn tới lục địa già” - ông Mottaki nói.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ thị cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng phương án đáp trả tức thì đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào, mà không giới hạn về khoảng cách địa lý.

Ông Mottaki khẳng định mệnh lệnh này đã phát đi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ của Iran và những thế lực hậu thuẫn họ.

Bên cạnh đó, nghị sĩ cũng cáo buộc một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Đức, đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ những nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Các quốc gia này cũng đang thông đồng với những tội ác của nước Mỹ” - ông Mottaki lên án.

Theo Hãng thông tấn WANA, nghị sĩ này cho rằng việc Iran nâng tầm bắn tên lửa từ 300 km lên 2.000 km, cùng vụ phóng tên lửa được cho là nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, cho thấy rõ năng lực quân sự của Tehran.

Ông nhấn mạnh rằng một khi xác định được nguồn gốc của mối đe dọa, Iran có thể ra đòn đánh phủ đầu trước khi mối đe dọa đó thành hình.

Vị cựu ngoại trưởng nói thêm rằng việc Tehran chú trọng vào các đòn đáp trả nhanh chóng, uy lực và hiệu quả trước các mối đe dọa đã phản ánh rõ chiến lược tác chiến này.

Đề cập tình hình chính trị nội bộ và cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, ông Motaki cho rằng ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng ngần ngại để Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử tại địa hạt của mình vì lo ngại điều này ảnh hưởng đến cơ hội đắc cử.

Ông Motaki cho rằng kết quả có thể tác động lớn đến tình hình khu vực. Nếu đảng Cộng hòa thất bại, đảng này có nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện, khiến chính trường Mỹ thêm chia rẽ. Tuy nhiên, ngay cả khi đảng Cộng hòa chiến thắng, nguy cơ Mỹ tiếp tục tấn công Iran vẫn hiện hữu.

Cựu Ngoại trưởng Iran cũng nhận định giá năng lượng tăng cao và những hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến đang làm gia tăng bất mãn tại châu Âu, đặt các chính phủ trước sức ép từ chi phí sinh hoạt và biểu tình.

Nghị sĩ Iran cảnh báo kịch bản chiến sự với Mỹ 'sẽ lan rộng sang châu Âu' - Ảnh 3.Ông Trump dọa tấn công chớp nhoáng, Iran cảnh báo 'bãi tử địa' chờ quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chỉ cần 10 phút để tấn công các mục tiêu còn lại ở Iran, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

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    Chủ đề: Iran châu Âu Mỹ Mỹ tấn công Iran

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