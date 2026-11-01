Ông Trump thua kiện Wall Street Journal, bị kiện vì dự án khải hoàn môn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự cuộc vận động tranh cử tại thành phố Daytona Beach, bang Florida ngày 30-10 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 1-11, thủ đô Washington, D.C. và bang Virginia hôm 31-10 đã kiện chính quyền ông Trump ra tòa án liên bang để chặn dự án xây khải hoàn môn. Hai địa phương lo ngại công trình sẽ gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm và ảnh hưởng đến các dịch vụ khẩn cấp.

Tòa án xem xét chặn dự án

Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan quyết định nhập vụ này với một vụ kiện khác về cùng dự án mà bà đang thụ lý. Bà yêu cầu các bên thống nhất lịch trình nộp lập luận lên tòa.

Các nguyên đơn đề nghị tòa tạm dừng việc xây khải hoàn môn cao 76m. Vị trí dự kiến nằm gần cây cầu bắc qua sông Potomac, nối Washington, D.C. với nghĩa trang quốc gia Arlington.

Trong đơn kiện, Tổng chưởng lý Washington, D.C. Brian Schwalb và Tổng chưởng lý bang Virginia Jay Jones lập luận rằng việc khởi công sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và khó khắc phục cho hai địa phương.

Mô hình cổng khải hoàn môn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được trưng bày tại thủ đô Washington ngày 27-6 - Ảnh: AP

Theo đơn kiện, khu đất dự kiến xây khải hoàn môn nằm trên tuyến giao thông quan trọng nối Washington, D.C. với bang Virginia. Các nguyên đơn cho rằng ba năm thi công có thể gây ùn tắc, ô nhiễm, khiến nước thải chảy xuống sông Potomac và cản trở lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định khải hoàn môn sẽ trở thành công trình nổi bật của Washington, D.C. và thế giới, đồng thời làm cổng chào dẫn vào nghĩa trang quốc gia Arlington.

Phát biểu hôm 31-10, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh công trình có ý nghĩa lớn về quân sự và sẽ góp phần làm đẹp thủ đô Washington, D.C. cùng khu vực xung quanh.

Chính quyền ông Trump dự kiến trình dự án lên Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia để xin phê duyệt lần cuối tại cuộc họp ngày 5-11. Nếu được thông qua, công trình có thể khởi công ngay trong ngày.

Theo bản thiết kế dài 106 trang nộp hôm 30-10, khải hoàn môn cao hơn 12 tầng. Điểm nhấn là tượng Nữ thần Tự do bằng đồng có đôi cánh, cầm ngọn đuốc "cháy vĩnh cửu". Bên trong có đài quan sát, văn phòng, các phòng chức năng, cầu thang xoắn, thang máy và trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy.

Bác đơn kiện 10 tỉ USD

Hình ảnh của ông Jeffrey Epstein chụp ngày 28-3-2017 trong sổ đăng ký tội phạm tình dục của bang New York - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 31-10, AP đưa tin thẩm phán Darrin Gayles đã bác đơn kiện của Tổng thống Donald Trump nhắm vào báo Wall Street Journal và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch.

Ông Trump đòi bồi thường 10 tỉ USD vì cho rằng một bài báo đăng hồi tháng 7-2025 đã phỉ báng mình. Bài báo đề cập bức thư được cho là ông Trump viết mừng sinh nhật ông Jeffrey Epstein năm 2003. Thư có hình vẽ một phụ nữ khỏa thân.

Thẩm phán Gayles không cho phép ông Trump sửa đổi và nộp lại đơn. Như vậy, vụ việc không thể được đưa ra tòa dưới dạng một đơn kiện mới.

Theo phán quyết, phía ông Trump không chứng minh được Wall Street Journal và các bị đơn cố ý đăng tin sai sự thật để gây tổn hại cho ông. Đây là yếu tố quan trọng khi tòa xem xét cáo buộc phỉ báng.

Phán quyết được đưa ra khi các tài liệu về "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein vẫn gây tranh cãi tại Mỹ. Trong nhiều tháng, ông Trump từng tìm cách ngăn Bộ Tư pháp công bố hồ sơ, trước khi ký ban hành đạo luật buộc công khai do Quốc hội thông qua.

Theo AP, tên ông Trump xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi sai phạm và chưa bị truy tố về tội danh hình sự nào liên quan đến vụ việc.