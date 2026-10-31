Bầu cử giữa kỳ: Tòa Mỹ ngăn chính quyền ông Trump đe dọa truy tố quan chức bầu cử

Một nhân viên xử lý phiếu bầu vắng mặt cho cử tri tại Detroit, Michigan hôm 30-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-10, thẩm phán liên bang Trina Thompson đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ chấm dứt việc đe dọa truy tố các quan chức bầu cử cấp bang và địa phương, nếu họ không tuân thủ những yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc bỏ phiếu của những người bị nghi là không phải công dân Mỹ.

Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện do các nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên bầu cử cùng một số tổ chức khác đâm đơn, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 ở Mỹ.

Bà Trina Thompson cho rằng Bộ Tư pháp đã đi quá giới hạn khi đưa ra các lời đe dọa này. Bà cũng yêu cầu chính quyền ông Trump không được gây sức ép buộc các quan chức bầu cử địa phương loại cử tri khỏi danh sách đăng ký trên toàn bang, từ chối phiếu bầu của những cử tri cụ thể hoặc tách riêng các lá phiếu, dựa trên danh sách những người bị nghi không phải công dân Mỹ do chính quyền ông Trump cung cấp.

Bộ Tư pháp chưa có bình luận ngay lập tức về phán quyết này.

Phán quyết được đưa ra sau khi chính quyền ông Trump yêu cầu bang California và Washington tách riêng các lá phiếu của những người bị nghi không phải công dân Mỹ. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã bác yêu cầu này tại California, trong khi vụ việc ở Washington vẫn đang được xem xét.

Theo NBC News, hồi tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư tới các quan chức bầu cử tại 57/58 hạt của tiểu bang California, yêu cầu hợp tác với các cuộc điều tra của bộ về tình trạng bỏ phiếu bất hợp pháp.

Nếu không, chính họ sẽ trở thành đối tượng bị điều tra.

Trong thư gửi một quan chức bầu cử tại hạt San Bernardino, ông Bilal Essayli - trợ lý thứ nhất công tố viên liên bang Mỹ - đã đính kèm danh sách "1.133 người nhiều khả năng là người nước ngoài" đã đăng ký bỏ phiếu tại hạt này.

Danh sách những người bị nghi không phải công dân Mỹ được Bộ An ninh nội địa lập ra dựa trên các phương pháp điều tra nhiều tầng và có sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Ông Essayli yêu cầu trong 48 giờ, các quan chức phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa xác minh quốc tịch của những người này, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký.

Với những trường hợp chưa thể xác minh, ông đề nghị tách riêng các phiếu bầu qua thư, không hủy bỏ, cho đến khi làm rõ tình trạng quốc tịch.

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