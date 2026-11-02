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Rộ tin ông Netanyahu thúc ép ông Trump dùng vũ khí hạt nhân tấn công Iran

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Nhà bình luận chính trị Mỹ Tucker Carlson cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang thúc ép Tổng thống Trump tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào núi Pickaxe, được xem là pháo đài hạt nhân của Tehran.

Rộ tin ông Netanyahu thúc ép ông Trump dùng vũ khí hạt nhân tấn công Iran - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2-11, ông Carlson viết rằng Washington có thể đưa ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ trong vài ngày tới.

Mục tiêu rất có thể là núi Pickaxe ở miền trung Iran, khu vực mà tình báo Israel cáo buộc Tehran đã tái khởi động chương trình làm giàu hạt nhân, theo tờ Times of India.

Ông Carlson lập luận rằng các loại vũ khí thông thường của Mỹ sẽ không thể xuyên thủng lớp đá granite của ngọn núi để chạm tới các đường hầm ngầm.

"Dưới sức ép từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chỉ còn cách quyết định phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran vài ngày nữa" - ông Carlson viết.

Ông này còn khẳng định ông Netanyahu đã liên tục hối thúc một chiến dịch như vậy, đồng thời trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết: "[ông Netanyahu] gọi cho ông Trump về vấn đề này mỗi ngày".

Ông Carlson cũng tiết lộ thêm rằng ông Netanyahu đã bí mật đến thủ đô Abu Dhabi vào ngày 27-9 để tìm kiếm sự ủng hộ của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho một chiến dịch quân sự dứt điểm nhắm vào Iran, nhưng phía UAE đã từ chối.

Tuy nhiên ông Carlson không cung cấp bằng chứng cho các thông tin trên.

Các bên liên quan gồm Mỹ, Israel và phía Iran đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Carlson đưa ra các thông tin trên trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang diễn ra, dù phương án tái khởi động hành động quân sự vẫn được để ngỏ.

Theo trang tin Axios, ông Trump và ông Netanyahu đã điện đàm vào hôm 31-10 về tình hình đàm phán với Iran và khả năng quay lại các chiến dịch quân sự.

Nguồn tin của Axios cho biết ông Netanyahu đang thúc ép ông Trump tiến hành các cuộc không kích mới sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ (diễn ra vào 3-11), trong khi nhà lãnh đạo Mỹ muốn để các cuộc đàm phán tiếp tục.

Một nguồn tin từ Israel mô tả cuộc điện đàm là "căng thẳng", trong khi một nguồn tin từ Mỹ gọi đây là một cuộc trao đổi "thẳng thắn".

Ông Trump sau đó mô tả cuộc gọi này là "một cuộc nói chuyện rất tốt đẹp" và xác nhận Iran là một trong những chủ đề được thảo luận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố quá trình đàm phán với Iran đang "tiến triển tốt" và ông "không quá vội". Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ rằng Washington vẫn cần phải giải quyết một hoặc hai cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó đặc biệt nhắc tới núi Pickaxe.

Rộ tin ông Netanyahu thúc ép ông Trump dùng vũ khí hạt nhân tấn công Iran - Ảnh 3.Nghị sĩ Iran cảnh báo: Bị tấn công lần nữa, chiến tranh có thể lan sang châu Âu

Nghị sĩ Tehran cảnh báo đòn tấn công mới vào Iran có thể khiến giao tranh lan sang châu Âu, đồng thời tuyên bố tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo có thể vươn tới lục địa già.

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    Chủ đề: Iran ông Trump ông Netanyahu vũ khí hạt nhân

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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