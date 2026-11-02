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Ông Trump dọa thành 'Ngài Phủ quyết' nếu đảng Dân chủ thắng bầu cử giữa kỳ

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 1-11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sẽ trở thành 'Ngài Phủ quyết' nếu đảng Dân chủ giành đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Ông Trump cảnh báo sẽ trở thành ‘Ngài Phủ quyết’ nếu đảng Dân chủ chiến thắng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tham dự buổi vận động Iowa ngày 1-11 - Ảnh: AFP

“Nếu điều đó xảy ra, tôi đoán mình sẽ trở thành Ngài Phủ quyết. Tôi sẽ không để các dự luật của họ (đảng Dân chủ) được thông qua”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay đây không phải lần đầu tiên nước Mỹ ghi nhận một tổng thống không nắm giữ Hạ viện hay Thượng viện.

“Họ sẽ trình các dự luật lên, tôi phủ quyết nó. Cuối cùng, sau một hoặc hai tháng mà mọi thứ đều bị phủ quyết, họ sẽ phải bước sang đàm phán và đạt thỏa thuận”, ông Trump nói.

Theo Bloomberg, tuyên bố trên đánh dấu sự thừa nhận hiếm hoi của Tổng thống Trump rằng đảng của ông có thể thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, ngay cả khi ông đến Kansas và Iowa cuối tuần qua để tiếp tục vận động.

Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy đảng Dân chủ đang ở vị thế thuận lợi để giành thêm 3 ghế tại Hạ viện nhằm kiểm soát cơ quan này.

Ngoài ra, phe Dân chủ cũng có lợi thế trong cuộc đua kiểm soát Thượng viện, với 7 cuộc đua đang có kết quả sít sao trong phạm vi sai số hẹp.

Theo cuộc thăm dò của Decision Desk HQ được công bố trên The Hill ngày 1-11, đảng Dân chủ có 83% cơ hội chiến thắng tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ có 17% cơ hội.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ có 63% cơ hội giành lại quyền kiểm soát, còn đảng Cộng hòa chỉ được đánh giá ở mức 37% cơ hội.

Dù vậy, ngay cả khi đảng Dân chủ giành chiến thắng ở một hoặc lưỡng viện, ông Trump vẫn giữ quyền phủ quyết và thẩm quyền hành pháp rộng lớn, điều sẽ hạn chế khả năng thông qua các đạo luật lớn của phe Dân chủ.

Ông Trump cảnh báo sẽ trở thành ‘Ngài Phủ quyết’ nếu đảng Dân chủ chiến thắng - Ảnh 2.Bầu cử giữa kỳ: Tòa Mỹ ngăn chính quyền ông Trump đe dọa truy tố quan chức bầu cử

Ba ngày trước bầu cử giữa kỳ, tòa Mỹ yêu cầu chính quyền ông Trump chấm dứt đe dọa truy tố các quan chức bầu cử, nếu họ không tuân thủ yêu cầu xử lý các lá phiếu bị nghi không phải công dân Mỹ.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Donald Trump đảng Dân Chủ Đảng Cộng hoà

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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