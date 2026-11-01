Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Hơn 50,5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại bang Arkansas - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Guardian, số lượng cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm đã đạt mức kỷ lục, cao hơn gần 5 triệu phiếu so với tổng số phiếu bỏ sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất vào năm 2022.

Dữ liệu từ các bang có thống kê thông tin này cho thấy mức độ hưởng ứng cuộc bầu cử dường như cao nhất trong nhóm cử tri Dân chủ.

Tại những bang này, đã có 10,7 triệu cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ đi bỏ phiếu, so với 7,8 triệu cử tri đăng ký theo đảng Cộng hòa.

Đặc biệt tại bang Texas, bang đóng vai trò then chốt trong tham vọng của đảng Dân chủ, dữ liệu của Đại học Florida cho thấy hơn 7 triệu người đã bỏ phiếu sớm.

Con số trên cao hơn 1,5 triệu người so với số cử tri bỏ phiếu sớm tại bang Texas trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Ngoài ra, số lượng cử tri bỏ phiếu sớm cũng tăng tại nhiều bang khác, nơi các cuộc đua vào Thượng viện đang diễn ra sít sao, theo Hãng tin AP.

Tại Nam Carolina, bang mà Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng với cách biệt gần 18 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, số phiếu bỏ sớm đã tăng 83% so với cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

Tại bang Michigan, số phiếu bỏ sớm tăng 32%, trong khi bang Kansas và Maine có số lượng phiếu bầu sớm tăng lần lượt là 34% và 44%.

Tuy nhiên, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo đảng phái và bỏ phiếu sớm không phản ánh lá phiếu thực tế mà mỗi đảng nhận được.

Dù vậy, các cuộc thăm dò cho thấy sự bất mãn đang diễn ra trên diện rộng đối với nhiệm kỳ của ông Trump.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh tại những bang vốn thường có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa lại đang diễn ra gay gắt hơn thường lệ, khiến ưu thế dường như đang nghiêng về phe Dân chủ.