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Tàu Iran bị cướp biển Somalia khống chế

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Cướp biển Somalia vừa chiếm giữ một tàu cá của Iran và điều khiển nó hướng đến một tuyến hàng hải quan trọng, làm dấy lên lo ngại âm mưu cướp tàu thương mại lớn hơn.

Tàu Iran bị cướp biển Somalia cướp - Ảnh 1.

Ngư dân đứng ở bờ biển thuộc làng Eyl, nơi từng là đại bản doanh của cướp biển tại bang bán tự trị Puntland của Somalia - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 1-11, Trung tâm An ninh hàng hải Ấn Độ Dương (MSCIO) cho biết một tàu cá Iran chở 23 người vừa bị cướp biển Somalia chiếm giữ.

Theo một sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát hàng hải bang Puntland (Somalia), con tàu bị cướp tên Azini, bị nhóm 12 tên cướp biển khống chế hôm 29-10 khi đang ở vùng biển đông bắc quốc gia Đông Phi. 

Trên tàu có 21 thuyền viên người Iran và 2 nhân viên an ninh người Somalia.

Đáng chú ý, MSCIO cho biết con tàu sau khi bị khống chế đã tiến gần một tuyến hàng hải thương mại. Cơ quan này cảnh báo tàu Azini có thể bị cướp biển biến thành "tàu mẹ", làm bàn đạp cho các vụ tấn công nhằm vào tàu hàng qua đây.

Trong cảnh báo phát đi ngày 31-10, MSCIO cho biết chưa rõ tình trạng an toàn của thủy thủ đoàn.

Vụ việc đang được cơ quan điều hành Chiến dịch hải quân chống cướp biển Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) điều tra. Tàu thuyền trong khu vực được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ.

Vụ cướp tàu cá Iran diễn ra khi nạn cướp biển Somalia đang trỗi dậy trở lại trên khắp vịnh Aden và vùng tây Ấn Độ Dương. Chỉ từ tháng 4 đến tháng 8, các băng cướp đã chiếm 6 tàu thương mại, có vụ xảy ra rất xa bờ biển Somalia.

Một trong số đó là tàu chở nhiên liệu Sibu 1, bị chiếm giữ ở vị trí cách thành phố al-Mukalla của Yemen khoảng 136 hải lý (252km) về phía đông.

Hồi tháng 9, chính quyền bang Puntland cho biết nhóm cướp đã sát hại 5 thuyền viên tàu chở dầu MT Honour 25, trước khi lực lượng an ninh giành lại con tàu bị giữ từ tháng 4. Nhà chức trách cũng bắt giữ 16 nghi phạm.

Sự quay trở lại của cướp biển khiến tuyến hàng hải trong khu vực, vốn đã bị xáo trộn bởi cuộc chiến Iran, thêm một mối nguy.

Các vụ tấn công ở eo biển Hormuz, cùng việc lực lượng Houthi ở Yemen (được Iran hậu thuẫn) đe dọa tàu có liên hệ với Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb, đã khiến việc vận chuyển dầu ra thị trường thế giới thêm phức tạp.

Cướp biển Somalia từng là vấn nạn dai dẳng ở khu vực Đông Phi trong nhiều năm. Nhờ các đợt tuần tra của hải quân quốc tế và an ninh hàng hải được cải thiện, tình trạng này đã giảm mạnh trong khoảng 10 năm qua. 

Tuy nhiên, loạt vụ cướp tàu gần đây lại làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa với tàu thuyền ngoài khơi đường bờ biển dài của Somalia.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-8 cảnh báo Matxcơva có thể tịch thu tàu châu Âu, để trả đũa việc các nước này thu giữ và bán hàng hóa từ 'hạm đội bóng tối' của Nga.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Somalia Cướp biển iran

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