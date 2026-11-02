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Ukraine lên tiếng 'giải oan' cho Nga, lần hiếm hoi

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Phía Ukraine bác bỏ thông tin trong phóng sự của Đài Sky News (Anh), sau khi đài này cáo buộc quân đội Nga lợi dụng lệnh ngừng bắn ở Oleshky để đưa thêm binh sĩ, khí tài và hàng tiếp tế đến thành phố.

Ukraine lên tiếng 'giải oan' hiếm hoi cho Nga, bác thông tin của phương Tây - Ảnh 1.

Phóng sự tại Oleshky do nhà báo Stuart Ramsay của Đài Sky News thực hiện - Ảnh: SKY NEWS

Theo báo The Kyiv Post, ngày 2-11, ông Dmytro Lubinets - Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền trong Quốc hội Ukraine - bác bỏ thông tin quân đội Nga lợi dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài sáu ngày tại thành phố Oleshky để củng cố các vị trí. 

Ông giải thích những xe quân sự xuất hiện trong bản tin của Đài Sky News (Anh) là xe đang thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vốn được phép theo thỏa thuận.

Chia sẻ tại cuộc họp báo hôm nay, ông Lubinets cho biết mình đã xem đoạn phim của Đài Sky News, đồng thời tổ chức cuộc họp với các quan chức quân đội để xác minh những hình ảnh trong video.

"Trong video, có thể thấy rõ các thiết bị quân sự của Nga được đánh dấu bằng chữ thập. Những phương tiện này được sử dụng riêng cho hoạt động rà phá bom mìn và lập tức quay trở lại sau khi công việc hoàn tất" - ông Lubinets giải thích.

Ông cho biết thỏa thuận giữa Ukraine và Nga cấm đưa thêm thiết bị quân sự vào khu vực, nhưng cho phép vận chuyển những thiết bị cần thiết để rà phá bom mìn.

"Các phương tiện quân sự được phép di chuyển để phục vụ hoạt động rà phá bom mìn theo thỏa thuận và được đánh dấu bằng chữ thập đỏ" - ông nói thêm.

Phóng sự do nhà báo người Anh Stuart Ramsay thuộc Đài Sky News thực hiện. Ông sử dụng video từ máy bay không người lái do một đơn vị quân đội Ukraine cung cấp. Đơn vị này có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của lực lượng Nga.

Đoạn phim cho thấy các xe bọc thép và binh sĩ Nga di chuyển qua thành phố, cùng hình ảnh binh sĩ mang hàng tiếp tế vào các tòa nhà.

Các quân nhân Ukraine được Sky News phỏng vấn cho rằng những hoạt động này nằm trong nỗ lực lớn hơn nhằm củng cố các vị trí của Nga. 

Tuy nhiên ông Lubinets cho biết lệnh ngừng bắn được đại diện hai bên giám sát, và việc tuân thủ được kiểm tra thường xuyên.

Ukraine lên tiếng 'giải oan' hiếm hoi cho Nga, bác thông tin của phương Tây - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 29-10-2026, cho thấy công binh Nga đang tiến hành rà phá bom mìn tại khu vực lân cận thành phố Oleshky - Ảnh: AFP

Thành phố Oleshky nằm ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Quân đội Nga đã kiểm soát thành phố này trong những ngày đầu của cuộc chiến. Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky bắt đầu lúc 3h sáng 27-10 theo giờ Kiev và hết hiệu lực lúc 22h59 ngày 1-11. 

Lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và sơ tán dân thường khỏi thành phố. Hoạt động rà phá bom mìn được triển khai để dọn đường trước khi sứ mệnh nhân đạo bắt đầu.

Ông Lubinets cho biết thêm Ukraine đang đàm phán với Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova, nhằm nối lại hoạt động chuyển hàng cứu trợ đến Oleshky ít nhất mỗi tháng một lần.

Trong khi đó người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đánh giá tích cực về cách thức triển khai chiến dịch nhân đạo tại Oleshky, cũng như sự phối hợp giữa ủy viên phụ trách nhân quyền của Nga và Ukraine.

Ukraine lên tiếng 'giải oan' hiếm hoi cho Nga, bác thông tin của phương Tây - Ảnh 3.Bà Melania Trump bất ngờ ca ngợi cả Nga và Ukraine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump khen ngợi Nga và Ukraine về vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của họ trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky.

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    Chủ đề: Chiến sự Nga - Ukraine lệnh ngừng bắn Ukraine Nga Oleshky

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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