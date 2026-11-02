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Cái kết đắng của 'tỉ phú hụt' bên Trung Quốc

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Làm thất lạc vé số rồi đến nhận thưởng muộn 2 ngày, người đàn ông Trung Quốc mất trắng 43 tỉ đồng và bị tòa buộc nộp 340 triệu đồng án phí.

Trúng số 43 tỉ nhưng chậm đổi thưởng 2 ngày, người đàn ông Trung Quốc nhận kết đắng khi đâm đơn kiện - Ảnh 1.

Một khách hàng cầm ba tờ vé số cào đã qua sử dụng - Ảnh: VCG

Chỉ vì lỡ làm thất lạc tờ vé số và đến nhận thưởng muộn 2 ngày, một người đàn ông ở Trung Quốc không chỉ mất trắng giải thưởng 11,13 triệu nhân dân tệ (khoảng 43 tỉ đồng VN) mà còn phải chịu thêm khoản án phí lớn sau khi khởi kiện không thành.

Theo báo Jimu News ngày 2-11, tháng 11-2019, ông Hoàng chi 32 nhân dân tệ mua một tờ vé số tại một đại lý xổ số. Kết quả quay thưởng cho thấy vé của ông trúng giải lớn trị giá 11,13 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, ông vô tình làm mất vé. Đến tháng 1-2020, sau nhiều ngày tìm kiếm, ông mới thấy lại và lập tức xin đại lý xuất giấy xác nhận giao dịch.

Ông Hoàng mang vé cùng giấy xác nhận đến Trung tâm Xổ số làm thủ tục nhưng bị từ chối chi trả vì đã quá hạn đổi thưởng 60 ngày kể từ ngày quay số.

Cho rằng vé không ghi rõ thời hạn 60 ngày, Trung tâm Xổ số cung cấp thiếu thông tin và vi phạm hợp đồng, ông Hoàng khởi kiện ra Tòa án Khu Phát triển công nghệ cao Đông Hồ (thành phố Vũ Hán). Ông yêu cầu trung tâm trả toàn bộ 11,13 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cùng tiền lãi do chậm thanh toán.

Tại phiên tòa, Trung tâm Xổ số khẳng định không có sai sót. Thông báo mở thưởng ngày 3-11-2019 trên trang web chính thức của Xổ số Phúc lợi đã nêu rõ về thời hạn 60 ngày và quy định tiền thưởng quá hạn sẽ chuyển vào quỹ phúc lợi công cộng. 

Đơn vị này cũng chứng minh đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở khi ba lần liên tiếp đăng thông báo tìm chủ nhân giải thưởng trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, dữ liệu xác minh cho thấy tháng 1-2020, ông Hoàng từng gọi đến đường dây nóng của trung tâm, báo trúng giải nhưng quá hạn 2 ngày do mất thời gian tìm vé và xin đến nhận thưởng muộn. Cuộc gọi này cho thấy chính ông đã biết quy định về thời hạn đổi thưởng.

Hội đồng xét xử ghi nhận các video quay thưởng, thông báo chính thức và việc toàn bộ tiền thưởng đã được chuyển vào quỹ phúc lợi công cộng đúng quy định. 

Hội đồng nhận định người chơi buộc phải biết Điều lệ Quản lý xổ số và việc không nhận giải đúng hạn xuất phát hoàn toàn từ nguyên nhân cá nhân là làm mất vé. Trung tâm Xổ số không vi phạm hợp đồng và không có nghĩa vụ bồi thường.

Từ những căn cứ trên, tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng và buộc ông chịu hơn 88.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) án phí.

Trúng số 43 tỉ nhưng chậm đổi thưởng 2 ngày, người đàn ông Trung Quốc nhận kết đắng khi đâm đơn kiện - Ảnh 3.Những lần công bố nhầm kết quả xổ số hy hữu trên thế giới

Từ hàng chục ngàn người được báo trúng giải lớn do lỗi chuyển đổi tiền tệ, đến vụ một người đàn ông kiện đòi hơn 320 triệu USD sau khi kết quả sai xuất hiện trên website xổ số, những nhầm lẫn hiếm gặp đã khiến người chơi trải qua cảm giác vỡ òa vì tưởng trúng số rồi thất vọng khi biết sự thật.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: xổ số độc đắc Trung Quốc án phí

    Dòng sự kiện: Chuyện lạ

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