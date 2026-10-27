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Những lần công bố nhầm kết quả xổ số hy hữu trên thế giới

tác giả
NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN
NHÃ XUÂN

Từ hàng chục ngàn người được báo trúng giải lớn do lỗi chuyển đổi tiền tệ, đến vụ một người đàn ông kiện đòi hơn 320 triệu USD sau khi kết quả sai xuất hiện trên website xổ số, những nhầm lẫn hiếm gặp đã khiến người chơi trải qua cảm giác vỡ òa vì tưởng trúng số rồi thất vọng khi biết sự thật.

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Biển quảng cáo xổ số Mega Millions và Powerball tại Washington, Mỹ - Ảnh: Reuters

Xin lỗi 47.000 người vì nhầm giải thưởng

Tháng 6-2025, báo The Guardian đưa tin lãnh đạo công ty kinh doanh xổ số và cá cược thuộc sở hữu nhà nước Norsk Tipping của Na Uy đã phải gửi tin nhắn xin lỗi đến 47.000 người sau khi thông báo nhầm tiền trúng thưởng lớn.

Mà chuyện này lại là do lỗi chuyển đổi tiền tệ từ euro sang kroner, đơn vị tiền tệ của Na Uy.

"Hàng ngàn người Na Uy đã được thông báo nhầm rằng họ trúng giải lớn trong kỳ quay Eurojackpot. Đây là sai sót ảnh hưởng đến nhiều người và chúng tôi rất nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và thay mặt Norsk Tipping, tôi xin lỗi tất cả những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng", ông Vegar Strand, Tổng giám đốc Norsk Tipping, viết trong tin nhắn.

Trong số những người nhận được tin nhắn có Ole Fredrik Sveen, 53 tuổi. Khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp, ông nhận được thông báo mình trúng 1,2 triệu kroner (khoảng 3 tỉ đồng).

Tuy nhiên, sau đó ông mới biết số tiền trúng thưởng thực tế chỉ là 125 kroner (khoảng 300.000 đồng).

Sau vụ việc, Norsk Tipping hứng chịu nhiều chỉ trích từ người chơi và các cơ quan chức năng.

Sveen cho biết ông mất niềm tin vào công ty xổ số này và sẽ cân nhắc kỹ có tiếp tục tham gia trong tương lai hay không.

Bị kiện đòi hơn 320 triệu USD

Trước đó, tháng 2-2024, John Cheeks, một cư dân Washington, D.C., Mỹ, đã kiện cơ quan xổ số DC Lottery sau khi được thông báo rằng giải thưởng 340 triệu USD mà ông tưởng mình trúng thực chất là nhầm lẫn.

Theo đơn kiện nộp lên Tòa Thượng thẩm đặc khu Columbia, ngày 6-1-2023, ông John đã chi 6 USD để mua hai dãy số dự thưởng Powerball, Business Insider đưa tin.

Theo đơn kiện, khi truy cập website của DC Lottery hai ngày sau đó, ông John nhìn thấy hai dãy số được đăng là kết quả trúng thưởng của kỳ quay ngày 7-1.

Hình ảnh đính kèm đơn kiện cho thấy một trong hai dãy số trùng với các số ông đã chọn, và giải độc đắc của kỳ quay này được ước tính trị giá 340 triệu USD.

Ông John kể rằng ngày 10-1, ông mang vé đến trung tâm trả thưởng của DC Lottery nhưng được thông báo vé không được chấp nhận "vì đó là lỗi".

Sau đó ông tiến hành các thủ tục pháp lý, cho rằng ông vẫn phải được nhận tiền thưởng giải độc đắc.

Trong đơn kiện, ông John yêu cầu được trả 320,6 triệu USD, mức tiền của giải độc đắc đã được DC Lottery điều chỉnh, cùng với khoản lãi phát sinh.

Một quản lý dự án của Taoti Enterprises, công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số có hợp đồng với DC Lottery, nói rằng trong quá trình thử nghiệm ngày 6-1, các con số sai đã bị đăng nhầm lên website chính thức thay vì được đăng trên website thử nghiệm.

Sau khi kỳ quay số kết thúc, kết quả trúng thưởng chính thức đã được đăng trên website cùng với các con số sai trước đó.

Người quản lý này cũng cho biết các con số sai được gỡ vào ngày 9-1, sau khi nhân viên phát hiện nhầm lẫn.

Đến tháng 9 năm nay, một số trang đưa tin ông John vẫn còn đang theo đuổi vụ kiện này.

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Vé số Mega Millions tại New York, Mỹ - Ảnh: Reuters

Công bố lộn 9 thành 6

Một sự cố hy hữu không kém cũng từng xảy ra với giải jackpot Mega Millions của Mỹ vào tháng 5-2022.

Theo kênh ABC 7, Mega Millions đã tạm dừng thanh toán tiền thưởng sau khi người dẫn chương trình đọc nhầm số Mega Ball là 6, trong khi số đúng là 9 trong kỳ quay số ngày 10-5.

Người chơi khi đó được khuyến cáo giữ lại vé cho đến khi sự việc được giải quyết.

Mega Millions đã xin lỗi về sự cố trong một thông báo đăng trên website, đồng thời xác nhận bộ số trúng thưởng chính thức gồm các số bóng trắng 15, 19, 20, 61 và 70, cùng số Mega Ball màu vàng là 9.

Kênh Today ngày 12-5 đưa tin vẫn chưa có ai đến nhận thưởng, dù là số đúng hay số nhầm.

Những lần công bố nhầm kết quả xổ số hy hữu trên thế giới - Ảnh 4.Vụ nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long: Người mua lỡ vứt vé trúng thưởng thì sao?

Sau sự cố công bố nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi nếu người mua đã vứt vé trúng thưởng vì kết quả nhầm thì quyền lợi sẽ được giải quyết ra sao?

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NHÃ XUÂN
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    Chủ đề: trúng số kết quả xổ số sai kết quả xổ số vé số

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