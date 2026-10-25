Vụ nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long: Người mua lỡ vứt vé trúng thưởng thì sao?

Người quay số cầm nhầm bảng số (người thứ 2 từ phải sang) - Ảnh: Mạng xã hội

Sau sự cố công bố nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10, nhiều bạn đọc gửi ý kiến đến Tuổi Trẻ, bày tỏ sự quan tâm đến trách nhiệm của đơn vị tổ chức quay số, đồng thời đặt ra tình huống người mua đã vứt bỏ vé trúng thưởng vì tin vào kết quả nhầm.

Ai chịu trách nhiệm?

Bạn đọc Khoa cho rằng việc công ty nhận ra sai sót và xin lỗi là điều đáng quý, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ vé số Vĩnh Long.

Trong khi đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về những người sở hữu vé số mang dãy 87962 nhưng đã dò theo kết quả công bố ban đầu, tưởng không trúng nên xé bỏ hoặc vứt vé đi trước khi công ty đính chính.

"Vậy rồi lỡ những người mua vé có số trúng là 87962 nhưng dò tưởng trật nên họ xé bỏ mất vé rồi tính sao?", bạn đọc Bo đặt vấn đề.

Một bạn đọc khác cũng băn khoăn về tình huống này, cho rằng đây là vấn đề cần được tính đến khi xem xét hậu quả của sự cố.

Bạn đọc Chinh cho rằng nếu lỗi xuất phát từ công ty xổ số thì đơn vị này nên trả thưởng. Đó mới là sự tôn trọng khách hàng và giữ chân khách hàng.

Cùng quan điểm, bạn đọc Đoàn Hòa nêu ý kiến: "Nhầm là do lỗi công ty xổ số, công ty cũng phải trả thưởng luôn mới hợp tình hợp lý".

Ở chiều ngược lại, bạn đọc Nth lại có quan điểm khác. Bạn đọc này thông tin nhiều người không biết rằng các trang web mà đại lý thường lấy kết quả từ sóng truyền hình trực tiếp để cập nhật nhanh cho người xem, trong khi kết quả chính thức lại do hội đồng giám sát trực tiếp công bố sau khi phiên quay kết thúc.

"Vì hội đồng phải trực tiếp kiểm tra và ghi nhận kết quả tại chỗ, nên kết quả chính thức sẽ có muộn hơn một chút. Do đó, những ai dò kết quả trên web hoặc qua Google ngay thời điểm đó rất dễ gặp tình trạng 'hố' vì thông tin chưa phải là kết quả chính thức" - bạn đọc Nth. phân tích.

Nhiều đại lý in lại vé dò

Liên quan đến vụ việc, một số đại lý tại miền Tây cho hay sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, họ đã thông báo cho nhiều người bán vé số dạo.

Đại diện vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) thông tin ngay sau khi có kết quả sổ xố Vĩnh Long vào chiều 23-10, đại lý đã in vé dò ra nhưng lúc đó chưa biết là bị nhầm dãy số 87992 (thay vì 87962) ở giải 3 triệu đồng.

Vé dò in dãy số 87992 sau đó được in lại và cập nhật kết quả là 87962 - Ảnh: Mạng xã hội

Tuy nhiên, thời điểm này chưa có khách hàng nào đổi vé có dãy số 87992. Sau đó, đại lý phát hiện nên thông báo và in lại kết quả vé dò.

Tương tự, theo đại diện đại lý vé số H.M. (Tây Ninh), đại lý in kết quả xổ số trên một trang web chuyên cập nhật về kết quả xổ số sau khi kết thúc mở thưởng.

"Lúc này không biết là bị nhầm nên đại lý in vé dò ra. Khoảng 18h ngày 23-10, phát hiện vụ việc nên chúng tôi mới thông báo cho bà con bán dạo và cập nhật qua mạng xã hội", đại diện đại lý H.M. nói.

Theo đại lý vé số trên, thông thường, vé số bán online sau giờ xổ, nếu khách trúng thưởng thì đại lý sẽ chuyển tiền ngay. Tuy nhiên, vụ xổ số Vĩnh Long ngày 23-10 gây tranh cãi, nếu đại lý đã chuyển tiền thưởng cho người mua vé có dãy số 87992 thì ai chịu trách nhiệm?

Đại lý cho biết từ nay sẽ chờ đến 17h mới chuyển tiền vé trúng thưởng cho khách để đảm bảo các giải thưởng đã được xác nhận kết quả từ công ty xổ số.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty Xổ số Vĩnh Long) đã có thông báo đính chính kết quả xổ số. Theo nội dung thông báo, vào lúc 16h10 ngày 23-10, Công ty Xổ số Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43 theo đúng quy định. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long. Tuy nhiên, do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số 87992 trúng giải 3 triệu đồng đã công bố có sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số là 87962. Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và quyền lợi của khách hàng, Công ty Xổ số Vĩnh Long đính chính lại kết quả trúng giải chính xác là 87962. Các giải thưởng còn lại trong kỳ 47VL43 mở thưởng ngày 23-10 đều chính xác và giữ nguyên giá trị. "Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long chân thành cáo lỗi về sự cố trên. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ của quý đại lý, quý khách hàng", thông báo nêu. Trước đó, sau khi quay số kỳ vé nói trên đến kết quả giải thưởng trị giá 3 triệu đồng (giải tư), một số trang mạng đưa kết quả xổ số ghi 87992. Một số người mua vé số Vĩnh Long có dãy số 87992 vui mừng tìm đến đại lý đổi thì mới hay "bị hố". Sau đó, nhiều người bức xúc chụp những tờ vé số có dãy số 87992 đăng lên mạng xã hội.