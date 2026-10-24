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Công bố nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10, nhiều người mừng hụt vì tưởng trúng số

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KHẮC TÂM
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KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
CA LINH
CA LINH

Do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10 công bố sai một chữ số ở giải tư trị giá 3 triệu đồng, khiến nhiều người tưởng mình trúng thưởng.

Công bố nhầm kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10, nhiều người mừng hụt vì tưởng trúng số - Ảnh 2.

Người quay số cầm nhầm bảng số (người thứ 2 từ phải sang) - Ảnh: Mạng xã hội

Ngày 24-10, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty Xổ số Vĩnh Long) đã có thông báo đính chính kết quả xổ số.

Theo nội dung thông báo, vào lúc 16h10 ngày 23-10, Công ty Xổ số Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43 theo đúng quy định. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Tuy nhiên, do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số 87992 trúng giải 3 triệu đồng đã công bố có sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số là 87962.

Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và quyền lợi của khách hàng, Công ty Xổ số Vĩnh Long đính chính lại kết quả trúng giải chính xác là 87962.

Các giải thưởng còn lại trong kỳ 47VL43 mở thưởng ngày 23-10 đều chính xác và giữ nguyên giá trị.

"Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long chân thành cáo lỗi về sự cố trên. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ của quý đại lý, quý khách hàng", thông báo nêu.

Trước đó, sau khi quay số kỳ vé nói trên đến kết quả giải thưởng trị giá 3 triệu đồng (giải tư), một số trang mạng đưa kết quả xổ số ghi 87992.

Một số người mua vé số Vĩnh Long có dãy số 87992 vui mừng tìm đến đại lý đổi thì mới hay "bị hố". Sau đó, nhiều người bức xúc chụp những tờ vé số có dãy số 87992 đăng lên mạng xã hội.

Vì sao kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 23-10 bị nhầm giải thưởng 3 triệu? - Ảnh 2.Cần Thơ giao 3 công ty xổ số nộp ngân sách gần 7.900 tỉ

Trong kịch bản thu ngân sách năm 2026, TP Cần Thơ đặt mục tiêu thu 7.870 tỉ đồng từ hoạt động xổ số, trong đó xổ số truyền thống chiếm phần lớn.

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KHẮC TÂM - CA LINH
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    Chủ đề: Hội đồng giải thưởng vé số Vĩnh Long

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