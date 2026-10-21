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9 tháng đầu năm 2026, xổ số miền Nam ăn nên làm ra

tác giả
AN LONG
AN LONG
AN LONG

Doanh thu, lợi nhuận, số tiền nộp ngân sách của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 được báo cáo đều tăng trên 13% so với cùng kỳ.

9 tháng 2026, xổ số miền Nam đạt doanh thu 131.577 tỉ đồng, trả thưởng 64.012 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026-2028 - Ảnh: QUANG LẬP

Ngày 21-10, tại hội nghị lần thứ 143 tổ chức tại phường Tân Ninh, Tây Ninh, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 133.380 tỉ đồng, tăng 13,87% so với cùng kỳ và đạt 74,32% kế hoạch năm 2026.

Doanh thu xổ số truyền thống của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 131.577 tỉ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, đạt 76,4% kế hoạch.

Chi phí trả thưởng là 64.012 tỉ đồng, chiếm 48,65% doanh thu tiêu thụ.

Chi phí phát hành là 22.103 tỉ đồng, chiếm 16,80% doanh thu tiêu thụ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 17.777 tỉ đồng, tăng 17,54% so với cùng kỳ, đạt 85,9% kế hoạch năm 2026.

Số tiền nộp ngân sách là 45.515 tỉ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ và đạt 81,9% kế hoạch năm.

Hiện tại, 21 công ty thuộc Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đang phát hành và kinh doanh 4 loại sản phẩm xổ số.

Trong đó xổ số truyền thống được các công ty nâng mức phát hành từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng mỗi kỳ từ ngày 1-4, theo hạn mức quy định của Bộ Tài chính.

Có 7 công ty đang kinh doanh xổ số lô tô thủ công, với doanh thu 501 tỉ đồng, tăng 37,64% so với cùng kỳ.

Riêng Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phát hành vé xổ số bóc biết kết quả ngay, với mệnh giá 10.000 đồng mỗi vé, đạt doanh thu 17,7 tỉ đồng.

Các công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Đồng Nai và Cần Thơ kinh doanh, phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay, với mệnh giá 10.000 đồng mỗi vé, đạt doanh thu 896 tỉ đồng.

Nhìn chung, hội nghị đánh giá hoạt động xổ số truyền thống ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về doanh thu tiêu thụ, số tiền nộp ngân sách và lợi nhuận trước thuế.

Có 19/21 công ty đạt tỉ lệ tiêu thụ từ 99% đến 100%. Chi phí trả thưởng và chi phí phát hành đều được thực hiện với tỉ lệ phù hợp quy định.

Bên cạnh đó kết quả kinh doanh của các loại hình sản phẩm khác đều tăng trưởng tốt, cao hơn so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam tiếp tục phát triển đồng bộ.

Hội nghị bầu ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026-2028.

Về hoạt động xổ số điện toán, báo cáo tại hội nghị cho thấy hiện có 7 sản phẩm gồm MEGA 6/45, POWER 6/55, MAX 3D Pro, MAX 3D, KENO, BINGO 18 và LOTTO 5/35 đang được kinh doanh trên toàn bộ 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, với 3.936 thiết bị đầu cuối.

Đồng thời đơn vị hợp tác với 3 nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel triển khai phương thức phân phối xổ số tự chọn qua mạng di động bằng tin nhắn SMS.

Doanh thu đạt 4.103 tỉ đồng, tăng 218 tỉ đồng so với cùng kỳ. Số tiền nộp ngân sách đạt 1.170 tỉ đồng, tăng 75 tỉ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ đạt 170 tỉ đồng, tăng 32 tỉ đồng.

9 tháng 2026, xổ số miền Nam đạt doanh thu 131.577 tỉ đồng, trả thưởng 64.012 tỉ đồng - Ảnh 3.Cấm bán vé số cho người dưới 18 tuổi: Người lớn bỏ tiền mua, nhưng con cháu lựa vé số, có vi phạm không?

Nghị định 389 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vé số có hiệu lực ngày 30-11. Trong đó có quy định người bán vé số cho người chưa đủ 18 tuổi có thể bị xử phạt hành chính, mức phạt tối đa là 30 triệu với tổ chức và 15 triệu với cá nhân, tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

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AN LONG
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    Chủ đề: trả thưởng nộp ngân sách xổ số vé số

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