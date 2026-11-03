Đụng độ căng thẳng giữa người dân và Vệ binh Quốc gia Ukraine ở ngoại ô Kiev

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraine tại hiện trường vụ đụng độ căng thẳng với người biểu tình ở làng Petropavlivska Borshchahivka ngày 2-11 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Đụng độ căng thẳng

Vụ việc xảy ra tại làng Petropavlivska Borshchahivka, nằm ở khu vực ngoại ô Kiev.

Theo phóng viên tờ Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, đám đông tập trung bên ngoài một tòa nhà, yêu cầu lực lượng chức năng cho biết tình trạng của những người bên trong.

Người biểu tình ném trứng vào cảnh sát và binh sĩ, phá một phần tường gạch để tìm cách vào tòa nhà. Lực lượng chức năng sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông. Vệ binh Quốc gia Ukraine sau đó điều thêm lực lượng đến hiện trường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin hàng chục quân nhân bị giam giữ, tra tấn và không được chăm sóc y tế tại cơ sở này. Một số tài khoản còn cáo buộc khoảng 40 người bị giữ làm con tin dưới tầng hầm và có người thiệt mạng. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh.

Trước diễn biến trên, Quân đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine phát thông báo rằng các cáo buộc về việc quân nhân tại một "địa điểm đóng quân tạm thời" bị giam giữ trái phép và tra tấn là thông tin chưa được kiểm chứng.

Quân đoàn này xác nhận bên trong cơ sở có những quân nhân mới được huy động nhập ngũ và một số người đang bị giữ vì tự ý rời đơn vị, chờ phân công lại.

Theo đơn vị này, 4 quân nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Không có trường hợp tử vong.

"Bộ Tư lệnh Vệ binh Quốc gia, phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật, đã tiếp nhận kiểm soát quá trình điều tra vụ việc. Nếu các hành vi bạo lực bất hợp pháp được chứng minh là đã xảy ra trong khuôn viên căn cứ quân sự, những cá nhân chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hình phạt thích đáng” - Quân đoàn Azov cho hay.

Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng cho biết thông tin chi tiết về vết thương hoặc tình trạng y tế của các quân nhân sẽ được cung cấp sau, đồng thời tái khẳng định không có trường hợp tử vong nào xảy ra.

Cảnh sát Quốc gia xác nhận lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời bác bỏ các báo cáo cho rằng có người bị giam giữ trái phép hoặc đã tử vong, khẳng định đây là những thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan này, các sĩ quan cảnh sát đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận cuộc gọi từ một đội xe cứu thương tư nhân, báo cáo rằng họ bị ngăn tiếp cận một người đàn ông bên trong tòa nhà.

Nguồn cơn cáo buộc

Theo ông Borys Breus - đại diện Cảnh sát Quốc gia Ukraine, tin đồn ban đầu xuất phát từ một phụ nữ tự nhận là chủ công ty xe cứu thương Med-Prestige.

Tuy nhiên, Hãng tin Slidstvo.Info cho biết công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 2023. Người phụ nữ nói trên thực tế là nhân viên một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ. Kyiv Independent cho hay chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Người phụ nữ trong ảnh (phía trước) được cho là người đầu tiên lan truyền thông tin dẫn đến cuộc biểu tình tại vùng ngoại ô Kiev - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Trước tình hình căng thẳng, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vyhivskyi cho biết thân nhân các quân nhân bị giam giữ đã được tạo điều kiện trao đổi thông tin. Nhân viên y tế và đại diện công chúng cũng được mời đến hiện trường.

Thanh tra viên quân sự Ukraine Olha Reshetylova xác nhận cơ quan này đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vệ binh Quốc gia kiểm tra vụ việc. Bà cho biết toàn bộ quân nhân đều an toàn và đang được hỗ trợ y tế.

Khoảng 22h cùng ngày, ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã đích thân đến hiện trường để tìm hiểu tình hình.

"Tôi đến đây để tìm hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra" - ông Budanov nói với Hãng tin UNIAN.

Theo Kiev Independent, vụ việc vẫn còn nhiều uẩn khúc và các nhà chức trách hiện đang triển khai công tác điều tra.