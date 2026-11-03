Sắp diễn ra loạt đối thoại mới về hòa bình Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chiều 2-11 thông báo một vòng đàm phán hòa bình ba bên mới giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-11 tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

"Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu chiến, nỗ lực giảm leo thang, công tác nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình" - ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.

Trong nhiều tuần qua, giới chức Ukraine, Mỹ và Nga đã nỗ lực làm việc để thiết lập các vòng đàm phán hòa bình mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bày tỏ ủng hộ việc nối lại đàm phán ba bên với Mỹ, sau các cuộc gặp riêng với đặc phái viên Steve Witkoff tại Oslo (Na Uy) và St. Petersburg (Nga) hồi tháng 10.

"Chúng tôi mong muốn phát huy những tiến bộ đã đạt được tại Kiev, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững, mang lại an ninh lâu dài cho các thế hệ tương lai" - ông Witkoff nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Witkoff cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bỉ trong tuần này.

Cuộc gặp nhằm thảo luận về các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến và các cơ hội hợp tác kinh tế hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin do ông Witkoff công bố.

Về tình hình chiến trường, phía Ukraine tố Nga đã nối lại hoạt động không kích nhằm vào tỉnh Zaporizhzhia gây nhiều thương vong, tờ Kyiv Independent đưa tin. Phía Matxcơva hiện cũng chưa bình luận về thông tin này.