Đi bộ 75 triệu bước chân qua 30 nước, người đàn ông Anh về nhà với mẹ sau 28 năm

Nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby (giữa) hoàn thành chặng cuối hành trình đi bộ 50.000km vào ngày 2-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 2-11, nhà thám hiểm Karl Bushby (57 tuổi) đã hoàn thành hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm và một ngày, trở về thành phố cảng Hull ở miền đông bắc nước Anh.

Khoảng 1.000 người đã đổ ra đường reo hò chào đón ông. Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra khi Bushby ôm chầm lấy mẹ là bà Angela trước ngôi nhà thời thơ ấu, đồng thời đoàn tụ với con trai Adam (36 tuổi) và lần đầu gặp cô cháu gái 12 tuổi.

Hành trình hơn 10.000 ngày qua 30 quốc gia

Bushby bắt đầu chuyến phiêu lưu mang tên "Goliath Expedition" (Cuộc thám hiểm Goliath) tại Chile ngày 1-11-1998, khi mới 29 tuổi, sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.

Ông đặt ra hai nguyên tắc bất di bất dịch: không sử dụng phương tiện giao thông để rút ngắn hành trình và không trở về nhà cho đến khi hoàn thành thử thách.

Ban đầu, Bushby dự tính chuyến đi chỉ mất 5 năm. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã kéo dài hành trình thành 10.229 ngày, tương đương 28 năm.

"Tôi từng nghĩ sẽ mất hơn 12 năm, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi con số đó lại lên tới 28 năm", ông chia sẻ với Hãng tin AP.

Trong gần ba thập niên, Bushby đi qua 30 quốc gia thuộc bốn châu lục, với tổng quãng đường khoảng 50.000km, tương đương 10.000 cuộc chạy bộ dài 5km.

Từ Chile, ông đi bộ xuyên châu Mỹ, qua Trung Mỹ, Mỹ và Canada, trước khi vượt eo biển Bering đóng băng từ Alaska sang Nga, rồi tiếp tục băng qua Trung Á và châu Âu.

Những hình ảnh ghi lại hành trình của ông Bushby, lần lượt từ trên xuống và từ trái sang: tại Chile năm 1999, Alaska năm 2006, sau khi hoàn thành chặng bơi vượt eo biển Manche và tại Ecuador năm 2000 - Ảnh: AP

Chuyến đi không ít lần đẩy ông vào tình thế nguy hiểm, từ chạm trán các băng nhóm vũ trang tại vùng rừng Darien ở Trung Mỹ đến đối mặt với gấu Bắc Cực ở Siberia.

Đặc biệt, riêng hành trình qua Nga của ông đã kéo dài khoảng 10 năm do thời tiết khắc nghiệt và những trở ngại về thị thực.

Năm 2006, Bushby từng bị bắt giữ và đối mặt nguy cơ trục xuất vì nhập cảnh trái phép vào Nga sau khi vượt eo biển Bering.

Đến năm 2012, khi Nga từ chối cấp thị thực, ông đã đi bộ khoảng 5.600km từ Los Angeles đến Đại sứ quán Nga tại Washington để phản đối, trước khi được cấp giấy tờ cần thiết.

Để tránh những trở ngại địa chính trị liên quan đến Nga và Iran, ông còn dành 31 ngày bơi vượt biển Caspi, sử dụng kỹ thuật kết hợp nổi và bơi ngửa do chính mình phát triển.

Đầu tháng 10-2026, Bushby tiếp tục bơi qua eo biển Manche từ Pháp để đặt chân trở lại nước Anh.

Gần 1.000 người đã đổ ra đường chào đón ngày trở về của ông Bushby - Ảnh: AFP

Cuộc đoàn tụ sau gần ba thập niên

Ngày 2-11, Bushby hoàn thành những bước chân cuối cùng trong tổng số khoảng 75 triệu bước của hành trình, trở về thành phố Hull trong tiếng vỗ tay và reo hò chào đón của người dân quê nhà. Ông đẩy theo chiếc xe kéo đã đồng hành cùng mình suốt khoảng 25 năm.

"Tôi không thể hoàn thành hành trình này một mình. Đằng sau tôi là cả một đội ngũ khổng lồ, đó là cả thế giới", ông phát biểu trước đám đông.

Bushby đặc biệt biết ơn những người xa lạ từng giúp đỡ mình, từ chủ khách sạn đến những người nghèo khó sẵn lòng chia sẻ bát cơm hay chút nước uống.

Sau gần ba thập niên xa quê, ông thừa nhận cảm giác trở về khá lạ lẫm, bởi nhiều nơi khác trên thế giới giờ đây cũng khiến ông cảm thấy thân thuộc như ở nhà.

"Tôi vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng", Bushby chia sẻ, cho biết từng khoảnh khắc cuối cùng trên đường đi, từ lần cuối ngủ trong lều đến khi bước vào ngôi nhà thời thơ ấu, đều khiến ông xúc động.

Ông Bushby ôm chầm lấy mẹ khi trở về nhà tại thành phố Hull, Anh, ngày 2-11 - Ảnh: AP

Thời gian tới, ông dự định viết sách và tham gia hoàn thiện bộ phim tài liệu Walk of Life do đạo diễn nổi tiếng Werner Herzog thực hiện.

Dù vẫn đam mê phiêu lưu, Bushby khẳng định sẽ không thực hiện thêm chuyến đi bộ dài ngày nào nữa.

"Tôi nghĩ đã đến lúc treo giày rồi. 28 năm là một hành trình đủ dài", ông nói.

Nhắn nhủ những người muốn làm nên điều phi thường, Bushby khuyến khích mọi người dám mơ lớn và tin vào khả năng của bản thân.

"Con người thường xuyên đánh giá thấp chính mình. Hãy nhận ra rằng bạn có thể làm được nhiều hơn những gì mình tưởng", ông chia sẻ. "Hãy mơ lớn".