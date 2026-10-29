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Đài Loan phát hiện hơn 50 tàu Trung Quốc trải dài từ Nhật Bản xuống Philippines, Bắc Kinh lên tiếng

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hoạt động huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh ở tây Thái Bình Dương là hoạt động thường niên, không nhắm vào quốc gia cụ thể nào.

Đài Loan phát hiện hơn 50 tàu Trung Quốc trải dài từ Nhật Bản xuống Philippines, Bắc Kinh lên tiếng - Ảnh 1.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10, Hãng Reuters đưa tin: Một quan chức cấp cao Đài Loan cho biết Trung Quốc đang triển khai hơn 50 tàu hải quân và các tàu công vụ khác trên một vùng biển rộng lớn, kéo dài từ phía nam Nhật Bản xuống đảo Đài Loan và vùng biển ngoài khơi Philippines.

Đài Loan đang đẩy mạnh nỗ lực công bố thông tin chi tiết và bản đồ về vị trí hoạt động của các tàu chiến và tàu hải cảnh Trung Quốc.

"Chúng tôi đang cảnh giác trước các hoạt động của họ. Mối đe dọa đồng thời đối với Đài Loan, Nhật Bản và Philippines là điều rõ ràng" - ông Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu), tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan, phát biểu hôm 28-10.

Đài Loan phát hiện hơn 50 tàu Trung Quốc trải dài từ Nhật Bản xuống Philippines, Bắc Kinh lên tiếng - Ảnh 2.

Vị trí Trung Quốc (China), Nhật Bản (Japan), đảo Đài Loan (Taiwan) và Philippines - Ảnh: KYODO NEWS

Ngoài phát biểu trên, ông đã đăng lên nền tảng X một bản đồ cho thấy vị trí của 53 tàu, trong đó có 34 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc, gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh.

Theo bản đồ, tàu sân bay này cùng nhóm tàu chiến hộ tống được bố trí ở phía đông Philippines. Các đội tàu khác hoạt động ngoài khơi phía đông và đông nam đảo Đài Loan, cùng ba đội hình khác ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản.

Ngày 29-10, ông Trương Hiểu Cương (Zhang Xiaogang), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định hoạt động huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh ở phía tây Thái Bình Dương là hoạt động thường niên nhằm kiểm tra năng lực tác chiến tầm xa trên biển khơi và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo 23 triệu dân này.

Trong những năm gần đây Bắc Kinh đã gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan bằng cách điều máy bay chiến đấu và tàu chiến hoạt động quanh hòn đảo gần như mỗi ngày, cũng như tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn.

Hôm 28-10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã theo dõi ba tàu chiến Trung Quốc và một tàu hải cảnh khi các tàu này đi qua eo biển Osumi ngoài khơi đảo Kyushu và tiến vào Thái Bình Dương một ngày trước đó.

- Ảnh 1.Triều Tiên đưa ra bình luận hiếm hoi về Đài Loan

Triều Tiên chỉ trích Mỹ sau khi Đài Loan tiếp nhận 2 máy bay đầu tiên trong tổng số 66 tiêm kích F-16V được Mỹ sản xuất theo hợp đồng.

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    Chủ đề: Trung Quốc Philippines Nhật Bản Đài Loan tàu sân bay

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