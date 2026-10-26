Trung Quốc công bố ảnh vệ tinh soi 'từng ngóc ngách' ở Đài Loan

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch tại Đài Loan (Trung Quốc) nhìn từ vệ tinh Cát Lâm-1 - Ảnh: CCTV/Chang Guang Satellite Technology

Loạt ảnh do hệ thống vệ tinh Cát Lâm-1 (Jilin-1) của Trung Quốc chụp từ không gian, cho thấy chi tiết nhiều tuyến đường và công trình nổi bật tại Đài Loan, Đài CCTV đưa tin ngày 25-10.

Trong số những địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh có TP Đài Bắc, hồ Nhật Nguyệt, Bảo tàng Cố cung Đài Bắc và Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.

Những hình ảnh có độ phân giải cao cho phép quan sát rõ cảnh quan đô thị, hệ thống đường sá và các công trình kiến trúc từ quỹ đạo Trái đất.

Trước đó, bà Trương Hàm, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, cho rằng những tiến bộ về khoa học, công nghệ không chỉ giúp nước này nâng cao khả năng quan sát, đo đạc lãnh thổ với độ chính xác cao hơn, mà còn góp phần tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ.

“Đài Loan là hòn đảo ngọc của Tổ quốc. Đúng như cư dân mạng đã nói: ‘Đây là góc nhìn toàn cảnh về ngôi nhà của chúng ta’” - Thời báo Hoàn cầu dẫn lời bà Trương.

Người phát ngôn này cũng nhắc đến những địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục như Vạn Lý Trường Thành, các tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải, cũng như hồ Nhật Nguyệt và cảng Đài Bắc ở Đài Loan, qua đó nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh rằng tất cả đều là một phần quê hương chung của dân tộc Trung Hoa.

Bảo tàng Cố cung Đài Bắc ở Đài Loan nhìn từ vệ tinh Cát Lâm-1 - Ảnh: CCTV/Chang Guang Satellite Technology

Hệ thống vệ tinh Cát Lâm-1 do Công ty Công nghệ Vệ tinh Trường Quang (Chang Guang Satellite Technology) phát triển, là một thành phần quan trọng trong mạng lưới vệ tinh viễn thám quang học của Trung Quốc.

Hiện hệ thống này có khoảng 141 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất hòn đảo này.