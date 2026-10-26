Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX

Một góc Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) - Ảnh: VCG/CGTN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp kín, bắt đầu từ ngày 26-10 và kéo dài đến ngày 29-10. Đây là hội nghị toàn thể lần thứ năm kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XX được bầu ra vào năm 2022, vì vậy còn được gọi là Hội nghị Trung ương 5.

Theo Tân Hoa xã, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày báo cáo công tác và giải trình về dự thảo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương đối với một số vấn đề trọng đại, liên quan đến nỗ lực kiên trì tăng cường quản lý Đảng một cách toàn diện và nghiêm minh.

Với tinh thần cầu thị, dự thảo quyết định tổng kết những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý Đảng thời đại mới.

Văn kiện này cũng đưa ra những phân tích chuyên sâu về bối cảnh và nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng ở thời điểm hiện tại cũng như trong giai đoạn tới.

Văn kiện cũng đề ra những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục tăng cường quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Trước đó, tại cuộc họp hồi tháng 9, Bộ Chính trị đã quyết định trình dự thảo này lên Hội nghị Trung ương 5 để xem xét.

Tại cuộc họp hồi tháng 7 nhằm thống nhất chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 5, Bộ Chính trị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và quản lý Đảng.

Theo đó, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII (năm 2012), công tác quản lý Đảng đã đạt được những bước tiến đáng kể, mở ra một chương mới trong quá trình tự cải cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc với lịch sử hơn một thế kỷ.

Những bước tiến này đã góp phần mang lại những thành tựu và chuyển biến mang tính lịch sử trong sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Tuy nhiên, trước những biến động sâu sắc trên thế giới, tại Trung Quốc cũng như trong nội bộ Đảng, nỗ lực thực thi quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh đang phải đối mặt với nhiều bối cảnh và thách thức mới.

Trước thực tế đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn, triển khai các biện pháp cụ thể và thiết thực hơn nhằm kế thừa, vận dụng những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh thời kỳ mới.

Đồng thời, cần tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng, củng cố và phát huy môi trường chính trị lành mạnh đã được tạo dựng thông qua quá trình tự giám sát và tự quản lý trong Đảng.