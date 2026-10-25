Nhiều người dân Ấn Độ phản đối xây siêu đập thủy điện gần Trung Quốc

Dự án thủy điện hạ nguồn Subansiri (SLHEP) trên sông Subansiri, khu vực giáp ranh hai bang Assam và Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 25-10, Thủ hiến bang Arunachal Pradesh Pema Khandu cho biết bạo lực bùng phát tối 23-10 (giờ địa phương).

Khi đó, người dân xuống đường phản đối dự án thủy điện đa mục tiêu thượng nguồn Siang (Upper Siang) công suất 11.200MW, do Tập đoàn Thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC) triển khai.

"Đám đông đã phá hoại rất nhiều tài sản. Đồn cảnh sát và văn phòng NHPC bị đập phá, nhà của một số đại biểu dân cử cũng bị lục soát, phá hoại", ông Khandu cho biết.

Người biểu tình đã ném đá khiến khoảng 40 cảnh sát bị thương, một số tòa nhà cũng bị phóng hỏa. Cảnh sát sau đó đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Trước tình hình này, ông Khandu kêu gọi những người phản đối dự án lựa chọn đối thoại thay vì bạo lực: "Hãy chất vấn chúng tôi, hãy đối thoại với chúng tôi, thay vì sử dụng bạo lực".

Theo phía Ấn Độ, việc xây dựng đập ở sông Siang là cần thiết để đối trọng với dự án thủy điện Yaxia trị giá 167 tỉ USD mà Trung Quốc đang triển khai ở thượng nguồn (thuộc Tây Tạng).

Công trình của Trung Quốc được dự báo có thể trở thành dự án thủy điện lớn nhất thế giới, có khả năng lập kỷ lục về quy mô.

New Delhi lo ngại dự án sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy ở hạ nguồn, do đó Ấn Độ muốn xây dựng hồ chứa nước khổng lồ nhằm tích trữ nước và duy trì dòng chảy vào sông Brahmaputra.

Trong khi đó, phía Bắc Kinh khẳng định công trình thủy điện của nước này sẽ không gây ra "tác động tiêu cực" đối với các khu vực hạ nguồn.

Nếu được triển khai, đập ở Siang sẽ trở thành dự án thủy điện lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ. Tuy nhiên công trình đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương, những người lo ngại sẽ mất nhà cửa và đất đai để nhường chỗ cho dự án.

Tranh cãi cũng diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang tồn tại bất đồng về lãnh thổ dọc biên giới. Ngày 23-10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nước vẫn duy trì liên lạc thường xuyên nhằm kiểm soát căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh hai bên đang tiếp tục sử dụng các cơ chế ngoại giao và quân sự hiện có để giải quyết những vấn đề tồn đọng, tránh hiểu lầm và tính toán sai lầm.