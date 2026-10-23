Trung Quốc kêu gọi vững tin công nghệ nội địa sau màn ra mắt 'xe bay' của Tesla

Màn ra mắt "xe bay" của Tesla hôm 15-10 - Ảnh: TESLA

Tại sự kiện ở bang Texas (Mỹ) vào ngày 15-10, Tesla đã trình làng mẫu xe thể thao Roadster với thiết kế mới, đi kèm các màn phô diễn kỹ thuật như cất cánh từ một đường dốc cong ngoạn mục và bay vọt qua các dãy xe đang đỗ.

Màn trình diễn bắt mắt này thu hút sự chú ý lớn trên Internet, đồng thời tạo ra cuộc tranh luận hết sức sôi nổi, theo báo South China Morning Post.

Giới phê bình cho rằng đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị nhằm thổi giá cổ phiếu, đồng thời đánh giá khả năng bay của Roadster là "phi thực tế" vì sẽ chẳng ai dám ngồi bên trong.

Ngược lại, những người ủng hộ coi đây là màn phô diễn về tham vọng và năng lực thực thi. Một bình luận viên nhận xét rằng những người đánh xe ngựa năm xưa cũng từng chế giễu ông tổ ngành ô tô Carl Benz khi ông phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên.

Một bài xã luận trên Chiết Giang Nhật báo gọi sự kiện ra mắt này là "hồi chuông cảnh tỉnh" đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, từ đó làm dấy lên những lo ngại về việc liệu Trung Quốc có đang đánh mất vị thế dẫn đầu trên thị trường xe điện hay không.

Ngày 21-10, Nhân Dân Nhật báo đã kêu gọi độc giả nhìn nhận cột mốc của Tesla một cách chừng mực hơn, coi đây là chất xúc tác cho cạnh tranh toàn cầu, thay vì xem đó là bằng chứng cho thấy công nghệ Trung Quốc đang tụt hậu.

Bài bình luận nhấn mạnh sức mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực này, lưu ý rằng hơn 1/3 số bằng sáng chế ô tô trên toàn cầu bắt nguồn từ quốc gia tỉ dân.

Bài viết cũng trích dẫn các bước đột phá then chốt về tốc độ tối đa, sạc siêu tốc, hệ thống lái tự động và ô tô bay, bao gồm kỷ lục tốc độ 496,22km/h của BYD, pin sạc đầy trong sáu phút của CATL và mẫu ô tô bay dạng module của Hãng XPENG.

Ông Ying Jie, một KOL trong lĩnh vực quân sự Trung Quốc với 1,1 triệu người theo dõi, cũng đưa ra lập luận tương tự từ góc độ công nghệ công nghiệp.

Theo quan điểm của nhân vật này, phần lớn những gì Roadster trình diễn đều dựa trên công nghệ hàng không vũ trụ truyền thống. Về công nghệ kiểm soát tư thế bay, ông khẳng định Trung Quốc đã nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu.

Cuối cùng, bài viết của Nhân Dân Nhật báo khuyến khích người dân Trung Quốc chuyển hóa nỗi "lo âu công nghệ" thành sự tự tin, đồng thời nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc luôn hoan nghênh cạnh tranh lành mạnh.