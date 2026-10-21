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Elon Musk ca ngợi kế hoạch sáp nhập hai đế chế SpaceX và Tesla

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TÂM DƯƠNG

Tỉ phú Elon Musk xác nhận Tesla và SpaceX đang thảo luận khả năng sáp nhập, đồng thời đánh giá việc hợp nhất hai công ty là một "ý tưởng hay".

Elon Musk tính nước cờ lớn: Sáp nhập SpaceX và Tesla - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-10, tỉ phú Elon Musk lần đầu chính thức xác nhận Tesla và SpaceX đang thảo luận khả năng sáp nhập.

"Tôi nghĩ đó sẽ là một ý tưởng hay, nhưng quyết định thực sự phụ thuộc vào các ủy ban đặc biệt của cả hai công ty", tỉ phú Musk phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư.

"Vì tôi là bên có xung đột lợi ích, tôi không thể trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận của những ủy ban đặc biệt", ông giải thích.

Bên cạnh đó, tỉ phú công nghệ cũng cho biết thương vụ cuối cùng vẫn cần cổ đông hai công ty thông qua trước tiến hành.

Thông tin trên lập tức khiến cổ phiếu SpaceX tăng 4,9% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo Reuters, trước đó SpaceX vừa công bố quý kinh doanh có lãi đầu tiên kể từ khi niêm yết, với doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ sự bứt phá của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, quý 3-2026, doanh thu SpaceX tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14,58 tỉ USD.

Đáng chú ý, doanh thu từ AI tăng gần 10 lần, lên 7,56 tỉ USD, chủ yếu nhờ cho các doanh nghiệp công nghệ như Anthropic, Google, Reflection AI thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu.

Không chỉ AI, mảng Internet vệ tinh Starlink cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực khi đạt 13,6 triệu thuê bao trong quý 3, vượt xa mức dự báo 12,19 triệu của giới phân tích.

Kết quả này có được nhờ SpaceX liên tục mở rộng mạng lưới vệ tinh, đồng thời phát triển dịch vụ dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, hàng không, hàng hải và cơ quan chính phủ.

"SpaceX đang ở thời điểm bước ngoặt trên cả ba lĩnh vực: phóng tên lửa, kết nối và siêu trí tuệ", ông Elon Musk nhận định.

Tỉ phú Mỹ còn đưa ra dự báo đầy tham vọng rằng doanh thu định kỳ hằng năm của SpaceX có thể đạt 500-1.000 tỉ USD vào cuối năm 2027.

Ngân hàng Barclays của Anh nhận định thương vụ sáp nhập có thể sẽ được công bố trước cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla vào tháng 12 tới.

Elon Musk ca ngợi kế hoạch sáp nhập hai đế chế SpaceX và Tesla - Ảnh 2.Cổ phiếu SpaceX tăng kịch nóc, Elon Musk lại là tỉ phú nghìn tỉ USD

Cổ phiếu SpaceX tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 6, giúp tài sản của ông Elon Musk trở lại trên mốc 1.000 tỉ USD.

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    Chủ đề: Space X Tesla Elon Musk tàu vũ trụ Starship

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