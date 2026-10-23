Tesla Roadster có thể bay, nhưng không được phép cất cánh

Khả năng bay của Tesla Roadster có thể chỉ dừng lại ở mức độ... "có cho oai" - Ảnh: Tesla

Tesla mới đây gây chú ý khi công bố video mẫu xe thể thao điện Roadster bay qua một hàng ô tô và xe tải. Màn trình diễn khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc quản lý Tesla Roadster có thực sự được phép cất cánh hay không.

Theo trag Politico, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết Tesla Roadster không đáp ứng định nghĩa về "máy bay". Vì vậy, cơ quan này không cấp chứng nhận đủ điều kiện bay cho mẫu xe.

Tuy nhiên, FAA chưa làm rõ thẩm quyền quản lý không phận đối với những phương tiện có khả năng hoạt động tương tự Roadster.

Tesla Roadster được phát triển với sự tham gia của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk điều hành. Mẫu xe sử dụng hệ thống động cơ đẩy, cho phép thực hiện những chuyển động khác biệt so với ô tô thông thường.

Dù không thuộc diện quản lý của FAA với tư cách một máy bay, Tesla Roadster vẫn phải đáp ứng các quy định an toàn đường bộ nếu muốn lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, các quy định hiện tại chủ yếu xoay quanh các yếu tố kỹ thuật của một chiếc xe đường bộ như hệ thống phanh hay trang bị an toàn, mà chưa đề cập đến khả năng bay.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết đang theo dõi trường hợp này. Cơ quan quản lý nhấn mạnh nhà sản xuất phải bảo đảm xe đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, trong khi người điều khiển phải tuân thủ luật giao thông địa phương.

"NHTSA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng hành động để bảo vệ người tham gia giao thông", Bộ Giao thông Vận tải Mỹ tuyên bố.

Tại sự kiện trình diễn ở Texas, CEO Elon Musk cho biết Roadster sẽ trở thành mẫu xe duy nhất trong danh mục sản phẩm Tesla còn cho phép người lái điều khiển hoàn toàn bằng tay. "Nếu đây là chiếc xe duy nhất còn được lái thủ công, chúng ta hãy đưa nó đến giới hạn và thậm chí vượt qua những giới hạn đó", ông Musk nói.

Tesla tung video siêu xe biết bay, chạy lộn ngược trên không

Ngoài khả năng bay, tốc độ của Tesla Roadster cũng gây lo ngại.

Bà Cathy Chase, Chủ tịch tổ chức Advocates for Highway and Auto Safety, cho rằng màn trình diễn đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an toàn nếu mẫu xe được phép lưu thông trên đường công cộng.

Theo bà, tốc độ tối đa được công bố của Roadster lên tới khoảng 370km/h. Trong khi đó, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân góp phần gây tai nạn giao thông hàng đầu. Chỉ tính riêng ở Mỹ, hơn 11.000 người thiệt mạng trong năm 2024 liên quan đến nguyên nhân này.

Hiện chưa rõ Tesla dự kiến vận hành Roadster trên đường bộ và trên không như thế nào. Bản thân Elon Musk cũng như website của Tesla cũng thừa nhận mẫu xe có thể không được phép vận hành ở nhiều khu vực.

Bất chấp thông tin trên cùng với việc nhiều thông tin kỹ thuật về Roadster vẫn chưa được công bố, Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào năm 2028 và đã mở cọc ở nhiều nơi, bao gồm cả thị trường Đông Nam Á.