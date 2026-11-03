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Hàng chục siêu thị châu Âu gặp sự cố, tủ lạnh bị chỉnh lên 70 độ C

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TTXVN
TTXVN
TTXVN

Hệ thống tủ lạnh, tủ đông tại nhiều siêu thị ở Bỉ, Thụy Điển và Ireland bị tăng nhiệt độ bất thường, khiến thực phẩm hư hỏng và làm dấy lên nghi vấn về một vụ tấn công mạng.

Hàng chục siêu thị châu Âu gặp sự cố, tủ lạnh bị chỉnh lên 70 độ C - Ảnh 2.

Hình ảnh siêu thị Delhaize tại Embourg, Bỉ - Ảnh: Wikimedia Commons/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, sự cố xảy ra từ đêm 1-11 đến sáng 2-11, khi nhiệt độ của các thiết bị bảo quản lạnh trong hàng chục siêu thị bất ngờ tăng vọt. Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau một cuộc tấn công mạng tương tự nhằm vào hệ thống làm lạnh của hàng trăm siêu thị tại Pháp.

Truyền thông Bỉ cho biết nhiệt độ của một số tủ lạnh đã bị điều chỉnh lên tới 70 độ C, khiến lượng thực phẩm trị giá 100.000 euro phải bỏ đi. 

Khoảng 40 siêu thị Delhaize, 15 cửa hàng Carrefour và 5 cửa hàng Spar tại nước này được cho là đã chịu ảnh hưởng. 

Doanh nghiệp kinh doanh thịt De Laet en Van Haver cũng ghi nhận sự cố ở hệ thống tủ lạnh.

Người phát ngôn của chuỗi siêu thị Delhaize xác nhận với truyền thông rằng chuỗi này đã phát hiện một sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh tại hàng chục cửa hàng. Doanh nghiệp lập tức triển khai các biện pháp cần thiết để duy trì hoạt động.

Trong khi đó, ông Mich Vergauwen, người phát ngôn của Carrefour tại Bỉ, khẳng định đây là một cuộc tấn công mạng và cho rằng không có cách giải thích nào khác. Tuy nhiên, ông cho biết mức độ ảnh hưởng đối với chuỗi này rất hạn chế.

Tại Thụy Điển, một số cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị ICA cũng được báo cáo gặp sự cố trong đêm. Ở Ireland, tập đoàn Musgrave, đơn vị sở hữu chuỗi SuperValu, cho biết 13 cửa hàng của chuỗi này đã bị ảnh hưởng bởi một vụ việc nghi là tấn công mạng. Delhaize tại Luxembourg cũng tạm ngừng hệ thống đặt hàng như một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, ngày 12-10, hàng trăm siêu thị thuộc hai chuỗi Intermarche và Cooperative U tại Pháp đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh.

Ông Stephan Moelans, Giám đốc điều hành công ty lắp đặt hệ thống làm lạnh Sabcobel, cho rằng vụ việc tại Bỉ sử dụng cơ chế giống hệt cuộc tấn công trước đó ở Pháp. Trong những tuần qua, công ty đã nỗ lực bảo vệ hệ thống tủ lạnh của khách hàng trước lỗ hổng này.

Theo ông Moelans, chỉ cập nhật phần mềm là chưa đủ để khắc phục lỗ hổng. 

Việc xử lý còn đòi hỏi những thay đổi trực tiếp đối với thiết bị, kéo theo nhu cầu đầu tư. Ông cho rằng giải pháp đơn giản nhất hiện tại là quản lý tủ lạnh thông qua kết nối Internet an toàn. Phần lớn khách hàng của Sabcobel đã chuyển sang phương án này sau cuộc tấn công tại Pháp.

Hàng chục siêu thị châu Âu gặp sự cố, tủ lạnh bị chỉnh lên 70 độ C - Ảnh 3.Hacker khiến tủ đông siêu thị Pháp nóng tới 50°C

Hàng trăm siêu thị tại Pháp bị tấn công mạng, khiến hệ thống làm lạnh gặp sự cố và hàng loạt thực phẩm tươi sống, đông lạnh phải bỏ đi. Thiệt hại được ước tính lên tới hàng triệu euro.

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TTXVN
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    Chủ đề: Tấn công mạng siêu thị

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