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Châu Âu sắp tập trận, chuẩn bị kịch bản đưa quân tới Ukraine

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Liên minh 36 nước do Pháp và Anh dẫn dắt sắp tổ chức cuộc tập trận đầu tiên tại Ba Lan, nhằm chuẩn bị cho kịch bản triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

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Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nhẹ số 7 của Anh, đơn vị sẽ tham gia cuộc diễn tập triển khai lực lượng tới Ukraine, với sự góp mặt của 11 quốc gia trong tháng này - Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Theo báo Le Monde, sau gần hai năm họp bàn, "Liên minh các nước sẵn sàng hành động" do Pháp và Anh dẫn dắt đang chuẩn bị bước vào cuộc tập trận quân sự quy mô lớn đầu tiên.

Cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine trong trường hợp Ukraine và Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 22-11 tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan, với sự tham gia của gần 2.800 quân nhân đến từ 10 quốc gia.

Pháp và Anh là hai nước đóng góp lực lượng chủ yếu, bên cạnh Estonia, Litva, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Bỉ. Binh sĩ Ukraine cũng sẽ tham gia một số nội dung diễn tập.

Khác với các cuộc tập trận phô diễn sức mạnh bằng xe tăng và tên lửa, cuộc tập trận này tập trung kiểm tra khả năng chỉ huy, phối hợp tác chiến và vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị qua các nước châu Âu.

Các nước tham gia cũng sẽ kiểm tra khả năng phối hợp giữa hệ thống thông tin liên lạc của các thành viên thuộc Lực lượng đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U), bộ phận quân sự của liên minh.

Theo phương án đang được thảo luận, lực lượng MNF-U có thể lên tới 20.000 quân, tương đương quy mô một sư đoàn và sẽ được bố trí xa biên giới Nga. Tuy nhiên các thành viên liên minh vẫn chưa thống nhất cách thức triển khai lực lượng. 

NATO đã được thông báo về cuộc tập trận, nhưng không trực tiếp tham gia.

Bên cạnh hoạt động trên bộ tại Ba Lan, liên minh còn tổ chức diễn tập trên không tại Romania. Trong khi đó hoạt động mô phỏng tác chiến trên biển sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiểm soát hai eo biển chiến lược Bosphorus và Dardanelles, cửa ngõ ra vào Biển Đen.

Theo Le Monde, liên minh không có ý định thành lập lực lượng trực tiếp tham chiến hay một phái bộ gìn giữ hòa bình đứng giữa Nga và Ukraine.

Thay vào đó, kế hoạch hướng đến hai mục tiêu chính: thiết lập sự hiện diện quân sự đủ sức răn đe Nga nối lại chiến sự, đồng thời hỗ trợ Ukraine khôi phục năng lực quốc phòng thông qua huấn luyện và sửa chữa trang thiết bị.

Cuộc tập trận được dự báo sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ Matxcơva. Trước đó ngày 29-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo châu Âu rằng Nga luôn sẵn sàng trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

- Ảnh 2.Chiến sự Ukraine tăng nhiệt: Gần 500 drone hướng về Matxcơva; Nga tấn công quê nhà ông Zelensky

Điểm đáng chú ý là Nga và Ukraine vẫn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhau bất chấp việc hai bên chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

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    Chủ đề: Ukraine châu Âu tập trận

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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